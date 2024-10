Le ministre appelle notamment à renforcer les dispositifs de sécurité autour des églises, où les catholiques se rassembleront les 1er et 2 novembre pour la messe de la Toussaint et des défunts. Sont également concernés les processions et pèlerinages organisés à l'occasion de cette fête, ainsi que les cimetières où se rendent beaucoup de fidèles pendant cette période pour rendre hommage à leurs morts et prier pour eux. "Le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays, ainsi que l'accroissement des tensions au plan international et les récents événements intervenus dans plusieurs lieux de cultes (incendies, dégradations, vandalisme), exigent le maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux à caractère religieux", insiste ainsi Bruno Retailleau dans un télégramme à destination de ses subordonnés.