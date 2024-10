Profanations : série noire pour les églises du Lot

Une messe de réparation a été célébrée ce 15 octobre en l'église de Bagnac. Par elle, rappelle Mgr Camiade, le Christ "répare lui-même les offenses faites à Dieu et en célébrant l’eucharistie, nous offrons avec lui le sacrifice de communion, nous rendons gloire à Dieu et cela compense, par sa grâce, le mal spirituel qui a été fait." Ainsi, poursuit l'évêque, "la force de l’amour qui est plus grande que celle de la haine, se trouve mise en œuvre et manifestée. Nous avons besoin de nous unir de nouveau à cette victoire définitive du Christ sur le diable pour surmonter la tristesse que nous ressentons. Par nos propres forces, nous ne pourrions rien faire, mais puisque le Seigneur nous a livré son corps et a versé son sang, tout redevient possible. Le mal n’aura pas le dernier mot. Cela est riche de sens pour comprendre aussi comment assumer toutes les épreuves de l’existence, épreuves auxquelles le Christ s’est rendu présent par sa passion et sa croix. Sa résurrection nous fait espérer et goûter déjà sa victoire définitive sur le mal."