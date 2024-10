Violente profanation du Saint Sacrement à Metz

Mais la véritable raison du choc se trouve derrière la profanation subie par le Saint Sacrement. Les hosties consacrées qui se trouvaient dans le tabernacle ont été volées, et pour certaines, retrouvées à même le sol ou écrasées. Un préjudice considéré comme le plus grave par l'Eglise catholique, puisque les hosties consacrées portent la présence réelle du Christ dans sa chair et dans son sang, comme le rappelle le curé de la paroisse, le père Bernard, à France Bleu : "Pour nous, c'est une atteinte à notre foi. C’est le Christ lui-même qui est présent dans ces hosties". Si l'édifice avait déjà été cambriolé à deux reprises en l'espace d'un an, il s'agit de la première atteinte directe au Saint Sacrement. "On est tous un peu abasourdis. C’est triste de voir qu’un lieu de prière soit traité de cette manière. On voudrait pouvoir se recueillir dans ces lieux", a quant à lui témoigné un fidèle, trésorier de la paroisse.