Poitiers : l’église Saint-Hilaire dégradée par un incendie volontaire

"Une de plus". C'est le constat, accablant, qui se pose alors que l'église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers a échappé de peu à la destruction totale après un début d'incendie jeudi 3 octobre. "Aujourd’hui, c’est un bien hautement symbolique qui est blessé, l’église Saint-Hilaire le Grand à Poitiers", a quant à lui réagi Mgr Wintzer, archevêque de Sens-Auxerre et administrateur du diocèse de Poitiers. "Je mesure combien d’hommes, de femmes, d’enfants sont à leur tour blessés par un tel acte, jusqu’à en pleurer. (...) Je partage la douleur et tous les sentiments qui s’expriment chez les poitevins en ces tristes moments." "Des dégâts matériels considérables" ont été causés par les flammes, ont déjà annoncé la préfecture de Vienne et le parquet, qui a ouvert une enquête pour "dégradation volontaire d'un lieu de culte". Les pertes sont d'autant plus grandes que l'église Saint-Hilaire-le-Grand est un joyau médiéval classé au patrimoine mondial de l'Unesco.