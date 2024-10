Le tabernacle de l’église Notre-Dame de Vire en Normandie a été fracturé et les hosties consacrées ont été dérobées dimanche 27 octobre. Exprimant son indignation et sa colère, Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de Bayeux et de Lisieux, a rappelé la gravité d’une telle profanation.

Mgr Jacques Habert, évêque de Bayeux et Lisieux, n’a pas mâché ses mots pour dénoncer la grave profanation dont l’église Notre-Dame de Vire (Calvados) a été le théâtre dimanche 27 octobre. Le tabernacle y a été fracturé et les hosties consacrées ont été dérobées ainsi que les ciboires. "L’eucharistie est le trésor qui nous rassemble chaque dimanche, elle est l’expression la plus précieuse de l’amour de Dieu", a-t-il souligné. "Nous sommes blessés par un tel acte."

Exprimant "son indignation et sa colère", il appelle néanmoins à prier "pour les auteurs de ce sacrilège qui, sans doute, ne mesurent pas la gravité de ce qu’ils ont commis". "Le climat social dans lequel nous évoluons nous donne hélas de constater une violence qui s’amplifie envers les personnes et les biens", rappelle encore l’évêque. "La profanation d’une église participe de ce climat, elle nous affecte. Notre indignation présente ne nous fait pas oublier tous ces lieux où des hommes, des femmes, des enfants sont humiliés à travers le monde."

Messe de réparation ce mardi