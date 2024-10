Gaza : “Ce qui nous sauve, c’est notre discipline spirituelle”

Un an après les attaques du Hamas contre les kibboutz israéliens, alors que les regards semblent désormais tournés vers le Liban, la bande de Gaza est toujours sous le feu des bombardements. De nouvelles frappes mercredi 2 octobre ont ensanglanté le sud de la bande et auraient tué 51 personnes, selon un bilan établi par le ministère de la santé local contrôlé par le Hamas. Face à cette situation, le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérsualem, a appelé l'ensemble des chrétiens au jeûne et à la prière le 7 octobre 2024. "Le mois d’octobre approche et avec lui la prise de conscience que depuis un an, la Terre sainte, et pas seulement, est plongée dans un tourbillon de violence et de haine jamais vu ni vécu auparavant", a-t-il ainsi déploré jeudi 26 septembre. Sur place, la communauté chrétienne affronte avec patience la guerre. "Nous essayons de maintenir une discipline spirituelle. C'est ce qui nous sauve", confie à Aleteia le père Gabriel Romanelli, curé de la paroisse catholique de Gaza. Entretien.