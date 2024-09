Nouvelle journée de jeûne et de prière pour la Terre sainte

Seigneur notre Dieu,

Père du Seigneur Jésus-Christ,

et Père de toute l'humanité,

Qui, dans la croix de ton Fils,

et par le don de sa propre vie,

à grands frais Tu as voulu détruire

le mur de l'inimitié et de l'hostilité

qui sépare les peuples et fait de nous des ennemis :

Envoie dans nos cœurs

le don du Saint-Esprit,

afin qu'il nous purifie de tout sentiment

de violence, de haine et de vengeance,

éclaire-nous pour comprendre

la dignité irrépressible

de chaque personne humaine,

et nous enflammer jusqu'à la consommation

pour un monde en paix et réconcilié

dans la vérité et la justice,

dans l'amour et la liberté.

Dieu tout-puissant et éternel,

dans tes mains sont les espoirs des hommes

et les droits de chaque peuple :

Assiste de ta sagesse ceux qui nous gouvernent,

afin qu'avec ton aide,

ils deviendront sensibles aux souffrances des pauvres

et de ceux qui en subissent les conséquences

de la violence et de la guerre ;

qu'ils favorisent le bien commun et une paix durable

dans notre région

et dans toute la terre.

Vierge Marie, Mère de l'Espérance,

obtenir le don de la paix

pour la Terre sainte qui t'a donné naissance

et pour le monde entier. Amen.