Le Liban, à nouveau otage d’une guerre qui n’est pas la sienne

L’opération d’explosions des bipeurs est à cet égard remarquable d’efficacité et de technicité. Si l’on ne connaît pas encore tous ses tenants et aboutissants, celle-ci s’inscrit dans une démarche de plusieurs années d’action souterraine, via des sociétés-écrans basées à l’étranger, des livraisons passées inaperçues et des appareils détournés de leur fonction première. Par cette opération, non seulement Israël a pu neutraliser les principaux chefs du Hezbollah, soit morts, soit blessés de façon plus ou moins grave, mais l’État hébreu a surtout porté la discorde et la peur chez l’ennemi. Il a démontré qu’il pouvait frapper partout, y compris dans l’intimité des soldats ennemis. Il a détruit les moyens de communication, empêchant le Hezbollah de pouvoir se réorganiser et planifier des attaques contre Israël. À la suite de quoi, il est plus aisé de frapper les sites de l’organisation islamiste.