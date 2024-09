L’Europe boudée par François ? Pas tout à fait…

Plus qu'un rejet de l'Europe, ce qui distingue le pape François, finalement, est peut-être plus son intérêt pour l'Asie - il aime d’ailleurs rappeler que c’est là qu’est née l'Église. En proportion, François s'y est nettement plus rendu que ses prédécesseurs: 33% de ses voyages contre 14% pour Benoît XVI (mais uniquement le Proche-Orient) et seulement 11% pour Jean Paul II. Enfin, le sentiment du désamour du pape François pour l'Europe s'explique probablement plus par le message que le pontife tente de faire passer aux catholiques du Vieux Continent. Comme il le disait avec une certaine limpidité lors de l'audience générale de mercredi dernier : « Nous sommes encore trop euro-centriques, ou, comme on dit, ‘occidentaux’. En réalité, l’Église est beaucoup plus grande […] que Rome, que l’Europe, beaucoup plus grande et […] plus vivante ! »