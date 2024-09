Pourquoi François renonce à se rendre à la réouverture de Notre-Dame de Paris

Sans « bouder » qui ce soit au pays des coqs gaulois, le pape François ne peut-il pas se sentir tenu à une prudente réserve, malgré les amabilités extérieures que lui prodigue le président Emmanuel Macron ? Ces derniers temps, dans notre « doulce France », de nombreux ténors, médiatiques et autres, auront insulté et offensé les derniers papes, de Paul VI à partir de 1968 à Benoît XVI et François, par-delà la popularité conquise pour un temps par Jean Paul II. Faut-il ajouter à ces récentes attitudes la répétition de baisers de Judas « diplomatiques » vis-à-vis du pape, si on n’écoute guère ses appels et ses mises en garde ?