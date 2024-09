Enseignement catholique : une rentrée sous surveillance

Malgré cette surveillance, la conférence de presse a permis de faire un bilan positif des effectifs, preuve que les établissements catholiques gardent la côte. Alors que le système scolaire perd chaque année environ 75.000 élèves pour des raisons démographiques, dans 19 académies sur 30 les inscriptions sont plus nombreuses que l’an passé et la perte nationale n’est « que » de 3.480 élèves. L’enseignement libre catholique scolarise à peu près 20% des élèves français mais ne subit que 5% des pertes. Une petite baisse (0,13%) qui provient notamment de territoires où l’enseignement catholique a une forte implantation (Lille et Rennes) et de départements plus isolés (Orne, Lot).