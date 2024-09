La loi Debré et son interprétation, voilà peut-être le nœud du problème, alors que la liberté des établissements catholiques de proposer à tous la foi est remise en cause par les tenants d’une laïcité restrictive. La DDEC rappelle en ce sens sa "conviction que l’Enseignement catholique doit voir respecté son espace de liberté reconnu par la loi." Et Anne-Marie Jauréguiberry de conclure : "Nous resterons fidèles à l’état d’esprit impulsé depuis treize ans".