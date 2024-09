Tout en appelant à ce que le Vatican suive la CEF dans la levée du délai de communicabilité de ses archives, Mgr de Moulins Beaufort insiste sur le travail réalisé depuis quelques années pour que soient traitées avec sérieux les affaires d'abus sexuels commis par des religieux. Et appelle "toutes les autres institutions et organisations à en faire autant". Se désolant des reproches faits à l’Église d'avoir popularisé et encensé l'abbé Pierre toute sa vie et après sa mort, l'évêque ne mâche pas ses mots : l’Église n'est pas la seule, loin de là, à être responsable de cette "starification". Bien au contraire, le sont aussi les médias, les cercles politiques, le monde de la culture et de la littérature, et de nombreux autres organismes, qui pas plus que l’Église n'ont su dénoncer ces agissements ni encourager les victimes à parler, n'évoquant jamais les agressions sexuelles auxquelles se livrait le religieux. Église tenue par ailleurs à l'écart des affaires de l'abbé Pierre... par l'abbé lui-même, rappelle Mgr de Moulins Beaufort, puisqu'il a "presque toujours vécu à distance de tout cadre proprement ecclésial".