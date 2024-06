[HOMÉLIE] Pierre et Paul, deux saints très gratinés

Le père Gaëtan de Bodard, aumônier de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, commente l’Évangile de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Dieu les a choisis, avec leurs qualités et leurs défauts, pour être les colonnes de l’Église. Et eux, avec leurs faiblesses et leur caractère impossible, très "gratinés", ils ont choisi le Christ, sans dévier, jusqu’au martyre.

En ce samedi, la fête solennelle des apôtres saint Pierre et saint Paul nous donne de déployer la liturgie comme un dimanche : Gloria, Credo et quatre lectures bibliques. C’est la deuxième fois cette semaine après la solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste. En ces jours de fête, la liturgie de l’Église vient répandre encore plus dans les âmes la grâce divine, les lumières du Ciel, les bénédictions que le Bon Dieu veut nous accorder très largement.

Deux hommes avec leurs parcours

Mais pourquoi l’Église solennise-t-elle la fête de saint Pierre et saint Paul ? Parce que ces deux hommes ont joué un rôle primordial dans la diffusion de la Bonne Nouvelle, chacun à sa façon, chacun selon son charisme ! Le Seigneur Jésus a voulu S’appuyer sur les hommes pour répandre l’Évangile après son retour auprès de son Père : les apôtres, les disciples puis, à leur suite, ceux qui seront touchés par le message. Parmi eux, saint Pierre tient une place particulière : il est le chef de la petite Église naissante, autorité qu’il a reçu directement de Jésus. La phrase orne toujours la face intérieure de la coupole de la basilique Saint-Pierre à Rome : “Tu es Pierre et sur cette Pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle.” Et puis, il y a saint Paul qui a ce statut particulier d’avoir été choisi directement par le Seigneur à travers une vision, ce qui lui vaudra d’être considéré comme membre à part entière du collège des apôtres même s’il n’a jamais marché au côté de Jésus pendant sa vie sur terre. Deux hommes avec leur parcours, leur histoire, leurs qualités et leurs défauts. Nous y reviendrons dans un instant.

Les colonnes de l’Église

Un autre aspect à souligner : tous les deux sont morts pour le Christ : ils sont martyrs, c’est-à-dire qu’ils ont offert leur vie, comme Jésus, saint Pierre crucifié la tête en bas dans le cirque du Vatican, et saint Paul, décapité d’un coup d’épée, en raison de sa citoyenneté romaine qui lui évite la mort infâmante par crucifixion. Voilà pourquoi l’Église donne une place d’honneur à ces deux hommes dans le calendrier liturgique et nous invite à les fêter solennellement et à recourir à leur prière : leur courage, leur fidélité sont un exemple pour nous, un modèle à suivre !

Demandons à ces deux saints, qui sont finalement si humains, de nous aider à choisir nous aussi le Christ et de Le choisir pour toujours.

Saint Pierre et saint Paul sont surnommés “les deux colonnes de l’Église”. Historiquement, théologiquement, ils ont chacun accompli leur mission, tenu leur rôle. Ils ont obéi à l’ordre du Seigneur : “Allez, enseignez toutes les nations ; baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.” (Mt 28, 19). C’est pour cela que sur la place Saint-Pierre, mais aussi dans la cour intérieure de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, les pèlerins et touristes peuvent admirer les statues de ces deux grands apôtres qui semblent se répondre. Et si vous êtes bien attentifs, vous noterez que c’est aussi le cas dans beaucoup de nos églises : saint Pierre, d’un côté, avec sa barbe ronde et les clefs à la main et, de l’autre côté, en vis-à-vis, saint Paul avec son crâne dégarni, sa longue barbe pointue de pharisien et sa grande épée acérée.

Avec leurs qualités et leurs défauts

Et pourtant… oui, ils sont beaux, imposants, dignes de respect mais nous savons bien qu’ils n’ont pas toujours été les modèles qu’ils sont devenus. Simon-Pierre, le patron-pêcheur tellement sûr de lui, grande gueule invétérée, qui se permet de rabrouer Jésus lui-même… mais qui se sauvera piteusement après avoir blessé un des serviteurs du grand-prêtre dans le jardin des oliviers et qui reviendra tout penaud lors de l’apparition du seigneur sur le bord du lac de Galilée. Et Saul de Tarse, le pharisien fanatique, obnubilé, qui s’accusera d’avoir jeté en prison et persécuté jusqu’au sang les disciples de la Voie. Et avec ça un caractère impossible, au point que tous ses compagnons de voyage finiront par le quitter. Bref, des hommes… avec leurs qualités et leurs défauts. Pas mieux mais pas pire que les autres… même s’ils sont quand même bien “gratinés” tous les deux, chacun dans son domaine. Eh bien ! le premier a été désigné explicitement comme chef de l’Église et est considéré comme le premier pape, et l’autre est l’apôtre des païens, des gentils, des non-juifs, sans doute un des évangélisateurs les plus efficaces et en même temps celui qui aurait mis en place, institutionnalisé l’Église naissante. Pas mal pour des bras cassés, non ? En fait, tous deux se sont convertis, dans le sens où ils ont choisi le Christ et ils n’ont plus dévié… jusqu’au don de tout eux-mêmes dans le martyre.

Le choix du Christ

Aujourd’hui, demandons à ces deux saints, qui sont finalement si humains, de nous aider à choisir nous aussi le Christ et de Le choisir pour toujours, de L’aimer, de Le servir et d’annoncer Son nom très saint. Il n’est pas certain que les catholiques du siècle prochain nous représentent en vitrail, en statues et donnent notre nom à des églises, mais si choisir le Christ, c’est viser la sainteté, alors allons-y gaiement, de tout notre cœur !