Ce génie de la Renaissance est une femme

Plautilla Nelli (1524-1588), italienne originaire de Florence, est une figure remarquable de la Renaissance italienne et la première artiste femme reconnue de cette période. Alors que Florence célèbre le 500e anniversaire de sa naissance, la restauration d’une de ses œuvres permet de réévaluer le rôle des femmes dans l’art de la Renaissance.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer les artistes florentins de la Renaissance, des noms tels que Michel-Ange, Raphaël, Sandro Botticelli viennent certainement à l’esprit. Pourtant, des femmes aussi ont marqué cette période artistique sans précédent. Parmi elles, Plautilla Nelli, née à Florence en 1524 – il y a 500 ans – et entrée au couvent dominicain de sainte Catherine de Sienne à l’âge de 14 ans. C’est après avoir prononcé ses vœux que la jeune femme apprend les techniques de la peinture, en copiant des œuvres d’art du couvent et des dessins de plusieurs artistes, en particulier Fra Bartolomeo, peintre et prêtre dominicain de Florence.

Au fil du temps, alors que son style et son talent grandissent, Plautilla Nelli fonde son propre atelier pour enseigner les techniques de peinture à plusieurs autres religieuses. Son travail est reconnu et apprécié par le grand historien de l’art et peintre de la Renaissance, Giorgio Vasari, qui la qualifie de “virtuose de l’art de la peinture” : une reconnaissance qui en fait la première artiste féminine reconnue de Florence.

Vierge à l’Enfant et quatre saints, Plautilla Nelli. Framo | CC BY-SA 3.0

Bien que certaines peintures de Plautilla Nelli aient été perdues ou détruites, la plupart de ses œuvres ont heureusement été conservées dans son couvent, dans des églises dominicaines de Florence ou dans des musées de la ville. Au Musée San Marco de Florence, par exemple, il est possible d’admirer une collection comprenant la magnifique œuvre Lamentation (1560).

Un tableau récemment découvert et restauré

Cette année marque le 500e anniversaire de la naissance de Plautilla Nelli, et la ville de Florence a décidé de célébrer son héritage à travers un projet de restauration historique. En effet un tableau récemment découvert, La Vierge à l’enfant avec saint Dominique et sainte Agnès (1550) de Plautilla Nelli, sera restauré. “Je suis heureuse d’inaugurer un projet qui valorise l’activité de la peintre de la Renaissance Plautilla Nelli”, a déclaré Carla Guarducci, présidente de l’Institut Lorenzo de’ Medici. “Bien qu’elle soit entrée au couvent très jeune, elle a montré une grande liberté créative, à travers l’art et le partage des connaissances artistiques, dans un monde où cette liberté était refusée aux femmes.”

La “Descente de Croix” de Plautilla Nelli est actuellement conservée au Musée national Saint-Marc de Florence. Bruno1919 | CC BY-SA 4.0

Ce projet du 500e anniversaire vise à restaurer les œuvres d’art de Plautilla Nelli et à mettre en lumière sa contribution en tant que femme artiste de la Renaissance, dans le but de mieux comprendre le rôle des femmes dans l’histoire de l’art. “Au travers de cette restauration, nous aspirons à rétablir la justice artistique pour cette figure extraordinaire à l’occasion des 500 ans de sa naissance, en préservant le patrimoine artistique qui nous lie au passé et en inspirant les générations futures”, a déclaré Alessia Bettini, adjointe au maire et conseillère aux affaires culturelles de Florence. “C’est également une nouvelle opportunité d’approfondir notre compréhension de la contribution des femmes à l’art de la Renaissance.”

