Une Vierge à l’Enfant de Botticelli retrouvée

Une toile représentant une Vierge à l’Enfant, longtemps considérée comme une simple copie du maître italien Sandro Botticelli, s’est finalement avérée être une œuvre originale de l’artiste. Conservée au musée national de Cardiff (Pays de Galles) depuis 1952 suite à une donation, cette toile souffrait de multiples altérations de ses couches de peinture et de son vernis. Un mauvais état qui a laissé penser, pendant longtemps, qu’elle ne pouvait pas être digne du maître. Récemment restaurée, celle-ci a révélé de nombreux secrets qui ne laissent désormais plus place au doute quant à son authenticité. Le visage de la Vierge, d’une grande délicatesse, est caractéristique de la main de Botticelli et les autres dessins, découverts en arrière plan grâce aux photographies infrarouges, s’avèrent être typiques de l’atelier du maître. Des recherches supplémentaires détermineront, dans les mois à venir, quelles sont les zones exactes de l’œuvre qui ont été réalisées directement par la main de Botticelli.

© National Museum of Wales Sandro Botticelli et son atelier, Vierge à l'Enfant (détail), v. 1480.