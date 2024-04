La délicieuse réaction de sœur Cecilia lors de l’éclipse solaire

Du Mexique au Canada en passant par les États-Unis, des millions de personnes ont pu observer début avril une éclipse solaire totale ou partielle. Un phénomène rare et une belle occasion de rendre grâce, comme en témoigne sœur Cecilia !

Des millions de personnes se sont réunies le 8 avril pour admirer une rare éclipse totale ou partielle traverser le nord du continent américain, du Mexique au Canada en passant par les États-Unis. Un événement céleste spectaculaire plongeant temporairement le jour dans l’obscurité pendant 4 minutes et 28 secondes. Un événement rare et, pour certains, une belle occasion de louer le Seigneur, comme en témoigne sœur Cecilia ! “Dieu, tu es merveilleux ! Dans toute la création, je te vois”, a réagi les yeux rivés sur le ciel cette religieuse salésienne dont la communauté est installée au Texas, à San Antonio.

Partagée le 8 avril par la communauté sur Instagram, la vidéo a été vue plus de 815.000 fois et a déjà généré près de 40.000 likes. Observer une éclipse est une belle occasion de s’émerveiller de la beauté de l’univers. Et, qui sait, toucher du doigt un peu de l’Invisible et du mystère de la Création ! En écoutant sœur Cecila, difficile de ne pas entonner le bien connu Psaume de la Création : “Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent, en toute création…”