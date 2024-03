Sur Instagram, quelques influenceurs ont réuni des clichés - mais aussi les vérités ? - propres aux catholiques, en suivant la tendance sur les réseaux "Je suis catho, bien-sûr que...". Une chose est sûre, le résultat ne manque pas d'humour !

Le carême touche à sa fin.

Il vous arrive de vous endormir pendant le sermon du dimanche ? Le calendrier de l’Avent en chocolat, c’est pour les autres mais jamais pour vous ? Alors, il y a de fortes chances que vous soyez catholique. Dans une vidéo publiée le 20 mars sur Instagram et visionnée plus de 66.000 fois, plusieurs influenceurs catholiques se sont réunis pour suivre la tendance « Je suis catho, bien-sûr que… », et énumérer ainsi les clichés, lieux communs ou évidences liées à une situation que l’on vit ou la personne que l’on est. C’est le frère Paul-Hadrien qui ouvre le bal avec une sacrée révélation, lâchée non sans humour : « Je suis catholique, et bien-sûr que… Je m’endors pendant les sermons. » Voilà qui devrait en faire déculpabiliser plus d’un… Même si l’attention et l’écoute sont toujours conseillées du début à la fin de la messe !