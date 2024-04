Ce prêtre ne plaisante pas avec la corde à sauter !

Le père de Langautier a décidé de lancer un défi à tous les prêtres des patronages : battre son record en corde à sauter ! Pour le découvrir, il suffit de regarder la vidéo publiée par le patronage du Calvel, dans le diocèse de Toulouse, le 1er avril.

Qui a dit qu’une fois la soutane enfilée, fini le droit de s’amuser ? Certainement pas le père Aymar de Langautier, qui aime manifestement relever et lancer les défis. Celui de sauter le plus de fois possible à la corde à sauter, par exemple… Un challenge qu’un jeune prêtre brésilien semblait maîtriser à la perfection, comme en témoigne une vidéo diffusée récemment sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait guère plus pour inspirer le père Aymar de Langautier, prêtre du diocèse de Toulouse, qui a repris l’idée afin d’inviter tous les prêtres accompagnateurs de patronages à battre son record !