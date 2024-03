La corde à sauter en soutane ? Fastoche !

Qui a dit que devenir adulte empêchait de redécouvrir les joies de l'enfance ? Ce prêtre de l'école Notre-Dame de Fatima, au Brésil, prouve que garder une âme d'enfant n'est qu'affaire de volonté... Et peut-être un peu d'agilité.

Plutôt corde à sauter ou élastiques ? Dans la cour de récré, il y avait bien souvent les deux équipes, et si l’on a tendance à oublier ces jeux enfantins en grandissant, certains sont là pour nous rappeler de garder une âme d’enfant. Comme ce jeune prêtre de l’école Notre-Dame de Fatima, à Ubajara au Brésil, qui prouve que même adulte, on peut encore être sacrément doué pour jouer à la corde à sauter !

« Sans confiance pas d’éducation »

Si la vidéo prête dans un premier temps à sourire, les internautes n’en demeureront pas moins surpris : loin de s’empêtrer dans sa soutane, le prêtre saute et tourne sur lui-même à plusieurs reprises. Mais plus que cette performance, c’est sans aucun doute l’enthousiasme débordant des enfants qui l’entourent qui attendrit. Ces derniers n’hésitent pas à se précipiter vers lui pour l’enlacer et le féliciter. Des gestes qui prouvent une relation pleine de confiance entre l’éducateur et ces jeunes élèves, confirmant cette célèbre phrase de saint Jean Bosco : « Sans affection pas de confiance, sans confiance pas d’éducation ». C’est justement des principes pédagogiques de ce grand saint salésien que l’école Notre-Dame de Fatima s’inspire. Considéré comme le père de la jeunesse et le protecteur des écoliers, Jean Bosco a tout mis en oeuvre pour mener les garçons dont il avait la charge au Ciel. Bien que très exigeant, il était aussi connu pour sa pédagogie bienveillante, utilisant la punition en dernier recours et privilégiant le dialogue avec l’enfant.

[EN IMAGES] : Ces saints qui sont de puissants intercesseurs pour vos enfants