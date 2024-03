Vous vous souvenez ? Le fameux “BBC dad” donne de (bonnes) nouvelles de sa famille

Robert Kelly, invité très sérieux de la BBC, avait été interrompu en mars 2017 par ses deux enfants lors d'une interview en direct sur la chaîne de télévision britannique. Sept ans plus tard, voici des nouvelles de ces deux charmants bambins devenus grands.

Tout le monde se souvient de lui. Il y a sept ans, en mars 2017, ces deux enfants avaient fait irruption lors de l’interview en direct de leur père Robert Kelly, professeur en sciences politiques. Il avait alors vu débarquer dans son bureau sa fille de 4 ans, qui dansait en se dandinant, suivie de peu par son petit frère de neuf mois, gigotant dans son petit trotteur. Désopilante, la scène donnait à voir ce père, parfaitement impassible, tentant d’une main de repousser son aînée sous l’œil amusé du journaliste depuis le plateau télévisé. Quelques secondes après, et pour le plus grand bonheur des téléspectateurs hilares, son épouse avait débarqué à son tour, totalement affolée, pour exfiltrer à quatre pattes les deux marmots avant de refermer la porte. L’extrait avait alors donné lieu à une vidéo devenue virale qui avait fait le tour des réseaux sociaux du monde entier et dont tout le monde, encore aujourd’hui, se souvient.

Sept ans plus tard, Robert Kelly a partagé sur X quelques photos pour accompagner la vidéo qu’il a republiée. On y découvre de charmants clichés d’une famille souriante où les deux enfants, devenus grands, entourent le couple aimant de leurs parents. Des photos qui donnent le sourire et face auxquelles on ne peut que redire : « C’est fou comme le temps passe vite ! ».