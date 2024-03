"Pointer du doigt, c'est mal élevé !", vous a-t-on certainement déjà répété. Oui, mais sur un terrain de football, c'est un moyen concret et efficace de rendre grâce à Dieu. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Olivier Giroud dans une interview sur Canal +, le 21 mars.

Le carême touche à sa fin.

« On ne montre pas les gens du doigt ! », vous a certainement déjà dit votre mère lorsque vous étiez enfant. Oui, mais si c’est pour rendre gloire à Dieu ? C’est en tout cas ce que fait Olivier Giroud : à chaque match, et dès qu’il inscrit un but, le numéro 9 de l’équipe de France de football et meilleur buteur de l’histoire des Bleus pointe ses deux index vers le Ciel. Un moyen de célébrer et de rendre gloire à Dieu, comme il l’a expliqué dans l’émission « la boite à questions » sur Canal +, le 21 mars. « En général, je pointe les doigts vers le Ciel pour rendre grâce au Seigneur », sourit le joueur face à la caméra.

Au cours de l’interview, on apprend aussi que le film qui émeut le plus le buteur est Gladiator dont il écoute la célèbre bande son « Now we are free » régulièrement, mais aussi que dans le bus qui le conduit à un match, il a sa « petite routine » : « Je lis toujours un verset de la Bible, ça m’apaise ». Si la chance n’a pas souri aux Bleus qui ont perdu leur match amical contre l’Allemagne (0-2) le 23 mars, peut-être sera-t-elle de leur côté pour l’Euro, qui approche à grands pas.