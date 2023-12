La Vierge Marie a un faible pour l’Olympique Lyonnais !

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont su comment conquérir le cœur de Marie ! Le 9 décembre, ils ont déployé une gigantesque banderole en hommage à l'Immaculée Conception, alors que se jouait le match de l'OL contre Toulouse dans le cadre de la Ligue 1. Et visiblement, cela leur a réussi.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais (OL) ont rendu un hommage à la Vierge Marie qui ne pouvait passer inaperçu. Samedi 9 décembre, alors que leur club affrontait Toulouse FC en Ligue 1, les « Bad Gones » ont sorti un gigantesque tifo représentant la Vierge avec la basilique de Fourvière, ainsi que l’inscription « Ave Maria » et « Lyon, à jamais sous la protection de la Vierge Marie ». On ne pouvait faire plus à propos le lendemain de la fête de l’Immaculée Conception, qui met Marie à l’honneur tout particulièrement à Lyon avec la fête des Lumières. Les supporters ont même entonné le Ave Maria alors que le match débutait!