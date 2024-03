Daddy Yankee revient avec un nouveau clip… sur Jésus

Star du reggaeton, Daddy Yankee a annoncé en décembre 2023 mettre un terme à sa carrière pour "suivre Jésus". Il revient finalement ce 29 mars, Vendredi saint, à la musique avec un nouvel album. Mais avec un objectif affiché: parler de Jésus !

Le carême touche à sa fin.

Auteur du tube mondial « Gasolina », Daddy Yankee avait marqué ses fans en décembre 2023 en annonçant à l’issue d’un concert qu’il arrêtait tout pour « suivre Jésus« . « À toutes les personnes qui m’ont suivi, suivez Jésus-Christ, Il est le chemin, la vérité et la vie », avait-il affirmé à ce moment-là. En ce Vendredi saint, voila que Daddy Yankee, de son vrai nom Ramón Luis Ayala Rodríguez, originaire de Porto Rico, partage à ses 39 millions d’abonnés sur sa chaine YouTube, son tout nouveau clip, qui annonce le lancement d’un prochain album, dont la thématique ne laisse pas de doute. « En ce Vendredi saint, je rends hommage à Jésus-Christ dans « Donneur de Sang ». Jésus m’a sauvé et m’a mis sur un nouveau chemin dans cette vie. J’ai été guéri par son sang, je marche librement grâce à son sang, et je suis différent de ce que j’étais auparavant. Dans cette chanson, les paroles montrent qu’il y a des choses plus importantes dans la vie que l’ego, la célébrité et l’argent », introduit-il ainsi dans un message.

Dans ce nouveau clip plus sobre, et assez éloigné de ses anciennes vidéos pleines de filles et grosses voitures, il adresse ainsi le témoignage de sa conversion, avec un refrain limpide:

Je n’ai rien à craindre, il veille sur moi.

Par sa puissance, il me donne la vie

Dans ses couplets dont le texte est assez travaillé, on comprend aisément que l’artiste est profondément converti et que désormais, il ne se sent plus seul.

La voix de Jean s’est élevée dans le désert,

La mienne dans ce dernier réveil,

Proclamant le Christ et son évangile. Qui m’arrêtera ?

Celui qui peut attraper le vent avec ses mains.

Le chanteur raconte aussi son chemin et son intimité avec le Seigneur « C’est vrai, je souffrais d’anémie spirituelle. Le ciel s’est ouvert avec la puissance d’un donneur céleste. Il m’a donné un sang spécial qui m’a délivré de tous les maux. Il m’a dit : « Suis-moi », le salut est individuel », avant de conclure , « Le Tout-Puissant qui me rend plus fort, Le seul être qui a mis la mort à mort ». Un beau message à écouter en ce triduum pascal, pour les amateurs de reggaeton !