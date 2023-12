Alors qu'il venait d'achever son concert, lundi 4 décembre, le chanteur star du reggaeton Daddy Yankee a annoncé mettre un terme à sa carrière pour "suivre Jésus".

Après le bruit des concerts, le silence de la prière ? C’est ce que semble avoir choisi Daddy Yankee, chanteur de reggaeton à la renommée mondiale, à l’issue de son concert, lundi 4 décembre. Après sa performance sur scène, la star a pris la parole pour annoncer mettre un terme à sa carrière d’artiste et se lancer sur le chemin de Jésus-Christ. « Pendant longtemps, j’ai essayé de combler un vide dans ma vie que personne ne pouvait combler. J’ai essayé de trouver un sens à ma vie. Parfois, j’avais l’air très heureux, mais il manquait quelque chose », a ainsi témoigné le chanteur sur scène face à ses spectateurs.

« J’ai réalisé que pour tout le monde, j’étais quelqu’un, mais que je n’étais rien sans Lui », poursuit-il avant d’exhorter ses fans à faire de même : « À toutes les personnes qui m’ont suivi, suivez Jésus-Christ, Il est le chemin, la vérité et la vie. » Des mots renouvelés quelques heures plus tard sur un post Instagram, sous lequel le chanteur explique : « Ce jour est pour moi le plus important de ma vie… Ce soir je reconnais et je n’ai pas honte de dire au monde entier que le Christ vit en moi et que je vivrai pour lui. C’est la fin d’un chapitre et le début d’un tout nouveau chapitre. »