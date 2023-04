Depuis son couvent de Fortaleza, au nord-est du Brésil, sœur Elizabeth fait découvrir dans la joie et la bonne humeur le quotidien de sa congrégation à ses plus de 160.000 abonnés Instagram.

Les clichés sur la vie religieuse ont parfois la vie dure. C’est la raison pour laquelle certains décident de leur mener la guerre, non sans bonne humeur, à l’image de sœur Elizabeth. Cette jeune religieuse âgée de 26 ans fait partie de la congrégation des Filles de la Miséricorde. Toute de blanc vêtue et parée d’un grand sourire, elle partage depuis son couvent située à Fortaleza (nord-est du Brésil) son quotidien et sa vie en communauté à pas moins de 164.000 abonnés à son compte Instagram, créé en 2020.

Photos des temps forts de la vie religieuse, vidéos qui font découvrir la liturgie de la messe, chants à la guitare, vie en communauté avec tâches ménagères et prière… Rien n’est laissé au hasard.