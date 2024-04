À Rome, ces églises ont quelque chose de français

Les deux cardinaux français récemment nommés, Mgr François-Xavier Bustillo et Mgr Christophe Pierre, prennent possession le 20 et 21 avril de leur église romaine, conformément à leur “titre cardinalice”, reçu des mains du pape François le 30 septembre dernier. L’occasion de découvrir quelles sont les huit églises de Rome attribuées aux nos huit cardinaux français.

Quand un évêque est créé cardinal, le pape François lui donne un parchemin roulé qui contient son “titre cardinalice”, c’est-à-dire le nom d’une église à Rome qui lui est attribuée. C’est ainsi que les deux nouveaux cardinaux français, nommés le 30 septembre dernier, ont “reçu” une église, dont ils prennent possession ce week-end du 20 et 21 avril. Pour le cardinal François-Xavier Bustillo, l’évêque d’Ajaccio, il s’agit de l’église Santa Maria di Lourdes a Boccea (Sainte Marie Immaculée de Lourdes à Boccea), une église moderne construite au XXème siècle et située dans le quartier Aurelio où la messe aura lieu ce samedi 20 avril à 18h. Pour le cardinal Christophe Pierre, nonce apostolique à Washington, il s’agit de l’église San Benedetto fuori Porta San Paolo (Saint Benoît au-delà de la porte Saint-Paul), qui se trouve dans le quartier Ostiense, au sud de Rome, où la messe aura lieu ce dimanche 21 avril à 17h.

Dans ces deux églises, la communauté locale catholique va se retrouver pour accueillir et rencontrer leur nouveau cardinal. Néanmoins, si ces deux cardinaux sont appelés à cultiver un lien particulier avec leur église de rattachement à Rome, ils n’y auront aucun pouvoir de gouvernement, et ne pourront intervenir dans l’administration des biens ni la discipline, comme le précise bien le Code de droit canonique. Cela étant, cette attribution est très symbolique car elle confirme le lien historique des cardinaux avec le pontife, évêque de Rome. de plus, elle a également une incidence sur le patrimoine religieux romain, puisque la façade de l’église affichera alors le blason de “son” cardinal. C’est ainsi qu’à Rome, ce sont désormais huit églises qui portent les blasons des huit cardinaux français.

Saint-Louis-des-Français



C’est au cardinal André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris, qu’a été confiée la paroisse française, lui qui fut créé cardinal en 2007 par le pape Benoît XVI, et archevêque de Paris pendant 12 ans, jusqu’en novembre 2017. À noter que depuis ses 80 ans, le cardinal André Vingt-Trois ne peut plus être électeur en cas de conclave, mais il peut toujours se rendre dans “son” église, Saint-Louis des Français, qui est située au cœur de Rome, entre la place Navone et le Panthéon. La construction de l’édifice date du XVIe siècle et a été financée par les rois de France. Aujourd’hui encore, il s’agit d’une paroisse active et dynamique, pour les Français de passage comme pour ceux vivant sur place. Parmi les trésors qu’elle héberge, une bibliothèque ecclésiastique exceptionnelle et bien sûr les trois célèbres tableaux du Caravage consacrés à la vie de saint Matthieu, qui attirent chaque année des milliers de touristes.

La Trinité des Monts



Située en haut du célèbre escalier de la place d’Espagne, l’église de la Trinité des Monts surplombe la ville et jouxte la villa Médicis, également française. C’est au cardinal Philippe Barbarin, ancien archevêque de Lyon, qu’a été attribuée cette église. Nommé cardinal en 2003, par le pape Jean Paul II, le cardinal Barbarin, ancien archevêque de Lyon, est proche du pape François et se rend régulièrement à Rome. L’église de la Trinité des Monts, propriété des Pieux établissements de la France à Rome, hébergeait l’ordre des Minimes qui y logea du XVe au XVIe siècle. Depuis 2016, c’est à la communauté de l’Emmanuel qu’a été confiée l’animation de la vie paroissiale, à la suite des Fraternités monastiques de Jérusalem qui y ont passé dix ans. Le domaine de la Trinité-des-Monts rassemble aujourd’hui une église, un couvent, une maison d’accueil pour les touristes et les pèlerins, ainsi que deux écoles.

Santa Maria ai Monti



Église romaine du XVIe siècle,situéedans le rione de Monti sur la via Madonna dei Monti, Sainte-Marie-aux Monts abrite une image considérée miraculeuse du XVe siècle représentant la Madone avec saint Laurent et saint Étienne, qui fut retrouvée dans les ruines d’un couvent de clarisses proche. Cette image toujours présente sur le maître-autel est portée depuis en procession chaque année vers la fin avril, date à laquelle elle a été trouvée en 1579. Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, en a reçu possession le 27 août 2022, des mains du pape François. Considéré comme l’un des évêques les plus “bergogliens” de l’Hexagone, le cardinal Aveline l’a accueilli chaleureusement lors de sa venue à Marseille le 22 et 23 septembre dernier.

Santo Spirito in Sassia



Basilique du XIIe siècle, l’église Saint Esprit en Saxe est aujourd’hui le sanctuaire de la Divine Miséricorde. Située au bord du Tibre, et proche de la basilique Saint Pierre, cette basilique est l’église du rattachement du cardinal français Dominique Mamberti. Ordonné prêtre pour le diocèse d’Ajaccio en 1981 et diplomate pour le Saint Siège depuis 1986, le cardinal Dominique Mamberti a effectué une longue partie de sa carrière comme représentant du Saint Siège dans de nombreux pays. Il a été créé cardinal par le pape François en 2015, et il est actuellement préfet du tribunal suprême de la Signature apostolique.

Sant’Agostino



À proximité de la place Navone, la basilique Saint Augustin est de style Renaissance et abrite un autre chef d’œuvre du Caravage, la maison de la Vierge de Lorette, également connue sous le nom de la Madone des pèlerins, ainsi que le tombeau de sainte Monique. Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, y est rattaché depuis 2006.

Santa Prassede



Basilique mineure située à quelques pas de Sainte Marie Majeure, la basilique Sainte-Praxede est parfaitement intégrée dans la structure des bâtiments environnants, ce qui fait que sa façade n’est pas visible de la rue. Sainte Praxede, morte en martyre, est la fille du sénateur Pudens, l’un des premiers convertis au christianisme par saint Paul lui-même, au Ier siècle de notre ère. Le cardinal Paul Poupard a été élevé au titre de cardinal-prêtre de Sainte Praxède en 1996, après avoir été créé cardinal par Jean Paul II en 1985 où l’église de Saint Eugène lui avait été attribuée. S’il a participé au conclave de 2005 avec l’élection de Benoît XVI, le cardinal Poupard a perdu sa qualité d’électeur pour ses 80 ans en 2010, et n’a donc pu participer au conclave élisant le pape François en 2013.

Santa Maria di Lourdes a Boccea



San Benedetto fuori Porta San Paolo



