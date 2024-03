La rédaction d'Aleteia a sélectionné des chants et des airs de Pâques, écrits et interprétés pour louer le Seigneur et chanter la joie de la Résurrection !





Le carême touche à sa fin.

Si le jour du Christ ressuscité est le plus souvent célébré et loué par des chants de joie, à l’image des titres de la Communauté de l’Emmanuel, elle est également sublimée dans la simplicité des chants grégoriens. De la pop louange aux chants de messe plus classiques, voici un tour d’horizon des chants pascals de nos églises.

1

Les incontournables



Au matin, la pierre est roulée

Aux accents joyeux et à la mélodie entraînante, ce chant de messe est habituellement choisi comme chant d’ouverture. Il appelle à se réjouir de la résurrection du Christ qui sauve les hommes. Il chante les merveilles de ce jour de joie qu’est le jour de Pâques. « Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête, Alléluia ! » Un chant de la communauté de l’Emmanuel, tiré de l’album Je veux te glorifier (2005).

Au matin, la pierre est roulée

Ouvert est le tombeau

Ce chant, écrit par Michel Scouarnec, exprime le cri des disciples le matin de Pâques, ce cri de foi et de joie, des premiers témoins de la résurrection du Christ. Il célèbre l’espoir qui revient, les langues qui se délient et le voile qui se déchire entre Dieu et son peuple.

Ouvert est le tombeau

À toi la gloire, ô Ressuscité

Très entrainant, ce chant est une adaptation de E. Budry sur une musique de Haendel, à partir des textes du Livre de Luc, chapitre 24. Il permet de rendre grâce à la gloire du Ressuscitéet de chanter la victoirede Jésus-Christ sur la mort. Non disponible sur les plateformes.

2

Les chants de louange



Il est ressuscité

Cet air du groupe de rock chrétien catholique français Glorious a connu un vif succès. Son chant de pop louange « Il est ressuscité », tant repris depuis par la jeunesse des années 2000, ne pouvait que trouver sa place dans notre playlist de Pâques. Non disponible sur les plateformes.

Entrez dans l’Espérance

Quand une famille tourangelle de onze enfants décide dans les années 2000 d’évangéliser le monde au son de ses instruments, cela donne Jubilate Pop Louange, un groupe de louange chrétien bénévole. Leur titre « Entrez dans l’Espérance » date de 2021 et appelle à ne plus avoir « peur du lendemain » mais plutôt à « regarder, contempler, écouter, acclamer, glorifier, louer, entrer dans l’Espérance » et « être dans la confiance du Sauveur ! ».

Entrez dans l’Espérance

Criez de joie, Christ est ressuscité

Ce chant, repris par la communauté de l’Emmanuel, est très souvent choisi pour la messe de Pâques, offrant une louange joyeuse, dans un « cri de joie ».

Criez de joie, Christ est ressuscité

3

Le sublime du chant grégorien



Exultet

L’Exultet est un chant latin en usage dans la liturgie de la nuit de Pâques. Il évoque la traversée de la mer Rouge lors de l’Exode et il célèbre la Pâque du Christ. Un passage est particulièrement connu, le Felix culpa : « Ô heureuse faute qui nous a mérité un tel et un si grand Rédempteur ! » (O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere redemptorem !).

Exultet

Ressuréxi

Ce chant exprime le cri de l’Homme-Dieu sortant du tombeau. Si on s’attend à une démonstration de joie, il n’en est rien. Dans une sublime sobriété, ce chant retranscrit la force et la beauté des paroles du Christ qui offre, en ce jour pascal, sa Vie et sa Présence éternelle pour nous, en nous et avec nous.

Ressuréxi

4

La musique classique du temps pascal



Oratorio de Pâques, Bach

L’Oratorio de Pâques, en allemand Oster-Oratorium (BWV 249) est un oratorio de Johann Sebastian Bach, de 1725.Le texte, rédigé par Picander, s’inspire d’un passage des Évangiles dans lequel les apôtres Pierre et Jean, prévenus par les saintes femmes de l’entourage de Jésus, accourent vers son tombeau pour le découvrir vide au matin de Pâques.

Oratorio de Pâques, Bach

Le Messie, Haendel

Cet oratorio pour chœur, solistes vocaux et orchestre, a été composé en 1741 par Georg Friedrich Haendel. Le texte se réfère principalement à la résurrection du Christ et à la rédemption qu’elle opère : l’œuvre est écrite pour le temps de Pâques et chantée pour la première fois lors de cette fête, le 13 avril 1742 à Dublin.

Le Messie, Haendel

5

En slam



Un cri de joie interprété en slamant ! Des jeunes proches de la Communauté du Chemin neuf ont ainsi proposé, en 2023, un « Slam de la Résurrection ». Ce slam est présenté comme reprenant « la voix de celui qui cherche, qui passe par les ténèbres pour trouver la lumière, qui sème ses questions et ses doutes et moissonne la paix et la lumière ». Non disponible sur les plateformes.