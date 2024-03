Josaphat, fils d’Asa, est le quatrième successeur de Salomon. Son règne au début du IXe siècle av. J.-C. sera particulièrement long (22 à 25 années selon les sources) et sera marqué d’une grande piété…

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Josaphat signifie en hébreu « Yah{vé] juge », ce qui ne sera pas un vain mot avec ce roi de Juda qui s’illustrera par son grand respect de la Loi ainsi que le souligne la Bible : « Il marcha dans tous les chemins d’Asa, son père ; il ne s’en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux du Seigneur » (1R 22, 43). Cependant l’idolâtrie et autres cultes païens étaient encore nombreux dans son royaume, la Bible précisant que le peuple offrait de multiples sacrifices et brûlait de l’encens dans les lieux sacrés. Josaphat chercha dès lors à combattre ces pratiques, ces résurgences du paganisme qui allaient à l’encontre de la foi dédiée au Dieu d’Israël : « Les derniers prostitués sacrés qui restaient du temps de son père Asa, il les balaya du pays »(1R 22,47). Cependant, le monarque ne parviendra pas pour autant à supprimer totalement ces croyances païennes…

Un roi apprécié

Josaphat administra, nous venons de le souligner, son royaume de la même manière que son père c’est-à-dire en ne décidant que ce qui pouvait s’inscrire selon la volonté divine. Aussi sera-t-il favorable à un rapprochement avec les différents rois d’Israël notamment Acab, Ochozias ou encore Joram, tout en s’écartant cependant de leur conduite impie ; le récit biblique nous précise que « Josaphat possédait en abondance richesses et gloire, et [qu’] il s’allia par un mariage avec Acab » (2 Ch 18,1). Cette alliance que souligne la Bible est celle de son fils nommé Joram avec Athalie, la fille d’Achab. Ce mariage aux fins du rapprochement des royaumes selon la volonté divine inspirera en 1691 l’une des plus belles tragédies de Jean Racine : « Athalie ». Œuvre théâtrale dans laquelle le célèbre dramaturge évoque la future reine, fille d’Achab, tombée dans le paganisme et pratiquant le culte de Baal, mal récurrent du peuple d’Israël…

Athalie interroge Joas (1741) de Charles-Antoine Coypel. Domaine public

Par ces alliances, Josaphat fut un roi apprécié de son peuple. Il fut également estimé pour l’administration interne de son royaume en établissant des juges dans tout le pays et, nous précise le récit biblique, en leur enjoignant : « Soyez attentifs à ce que vous ferez, car ce n’est pas selon les hommes que vous jugez, mais selon le Seigneur ; il est avec vous quand vous prononcez un jugement ». De même, précise la Bible, « À Jérusalem également Josaphat établit des lévites, des prêtres et des chefs de famille d’Israël, pour juger selon le Seigneur et régler les litiges ; ils habitaient à Jérusalem. Il leur donna des ordres, en disant (2 Ch 19,5-9) : « Voici comment vous agirez, avec la crainte du Seigneur, dans la fidélité et d’un cœur sans partage. » »

Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour !

Enfin, soulignons que lorsque le roi Josaphat entreprendra des campagnes militaires en s’alliant au roi d’Israël Achab, ce ne sera pas sans consulter Dieu afin de se soumettre à son avis. Cela lui vaudra grâce à une armée puissante d’obtenir de nombreuses victoires sur ses ennemis notamment les Moabites, Ammonites et Méounites, le roi pieu ayant ordonné de placer à la tête de son armée des hommes pour entonner ce chant de louange qui nous est bien familier : « Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour ! » ; c’est alors que tous les ennemis de Josaphat s’entretuèrent sans qu’il ait eu à engager le combat car Dieu était avec Josaphat…

Les personnages de la Bible et leurs gros défauts