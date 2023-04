Les peuples de la Bible : les Moabites, une ascendance biblique

Peuple de la Bible, les Moabites sont très étroitement liés non seulement à leur langue nommée moabite, mais également et surtout au territoire qu’ils ont occupé, celui connu sous le nom de royaume de Moab…

L’histoire des Moabites débute dans la Bible dès le livre de la Genèse par une ascendance déterminante et quelque peu particulière (Gn 19, 36-37) :

Les deux filles de Loth devinrent enceintes de leur père. L’aînée donna naissance à un fils qu’elle appela du nom de Moab ; c’est le père des Moabites d’aujourd’hui.

Les tribus moabites – d’origine sémite – ont très tôt dans l’Histoire, dès le XIIIe siècle av J.-C. cherché à occuper les espaces géographiques fertiles du plateau situé au nord de l’Arnon, entre mer Morte et désert arabique. Situées à 1 000 mètres d’altitude, ces terres – surtout celles se trouvant au nord – seront, cependant, également convoitées par les Israélites nouvellement arrivés. Les Moabites seront dès lors dans le récit biblique le plus souvent associés aux Israélites, la plupart du temps de manière conflictuelle, mais parfois également de manière plus étroite ; telle, la conversion de la Moabite Ruth au Dieu d’Israël, un épisode biblique célèbre, puisque Ruth deviendra en effet l’arrière grand-mère du roi David…

Des conflits répétés

Les conflits répétés entre Moabites et Israélites sont en partie évoqués dans l’Ancien Testament notamment après que les fils d’Israël aient bravé les ordres du Seigneur (Jg 3, 12-14) :

Les fils d’Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur donna force à Églone, roi de Moab, contre Israël, puisqu’ils faisaient ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Églone s’adjoignit les fils d’Ammone et Amalec, puis il alla battre Israël ; ils prirent possession de la ville des Palmiers. Les fils d’Israël servirent Églone, roi de Moab, pendant dix-huit ans.

Carte représentant les royaumes d’Israël et de Judée (non colorés) et les royaumes alentour en 830 avant J.-C. Kingdoms_of_Israel_and_Judah_map_830.svg: et Oldtidens_Israel_&_Judea.svg : FinnWikiNoTraduction en français : Appaches, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Après une si longue épreuve, les Israélites furent cependant entendus dans leurs plaintes et Dieu arma le bras d’Ehoud qui poignarda mortellement le roi moabite Eglone, ce qui mit fin à la servitude d’Israël pendant 80 ans, nous précise encore le récit biblique…

Les oppositions entre Moabites et Israélites seront récurrentes notamment lorsque Saül, puis David les combattront violemment ainsi que le relate laconiquement et sans tergiverser la Bible au deuxième Livre de Samuel (2 Sm 8, 2) :

Il battit les gens de Moab et, les ayant couchés à terre, il les mesura au cordeau : deux cordeaux à destiner à la mort et un plein cordeau à laisser en vie. Alors Moab fut asservi à David et paya tribut.

Une langue propre

La découverte extraordinaire en 1868 de la fameuse stèle de Mesha, pouvant être admirée de nos jours au musée du Louvre, révèle une inscription en moabite – langue proche de l’hébreu – sur laquelle sont relatées les victoires du roi moabite Mesha contre le royaume d’Israël au IXe siècle av. J.-C. Ce témoignage de près de trente siècles évoque notamment le dieu Kemosh – dieu guerrier – auquel le roi Mésha alla jusqu’à sacrifier son propre fils ainsi que 7 000 personnes qu’il avait capturées en s’emparant du mont Nébo…

Stèle de Mesha. Manuel Cohen via AFP

Les Moabites allaient eux-mêmes subir par la suite de multiples invasions et ruines notamment de la part des Assyriens, de l’empire néo-babylonien, puis encore perse avant de se fondre avec les Nabatéens.