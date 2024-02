Le célèbre roi David, personnalité de contraste, capable des plus grands faits héroïques mais aussi des plus sombres, fera rayonner Israël bien après son règne, notamment par les non moins célèbres psaumes qui lui sont attribués et sa prestigieuse descendance…

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

Huitième fis de Jessé de la tribu de Juda, David est cité plus de 900 fois dans la Bible, signe de son importance. Succédant au roi Saül de manière singulière, David n’était cependant nullement destiné à de si hautes fonctions. C’est aux livres de Samuel dans l’Ancien Testament que nous apprenons, en effet, son histoire parvenue jusqu’à nous notamment pour ses faits héroïques : Ami du roi Saül dont il savait calmer les douleurs grâce à son art de la lyre dans lequel il excellait, David fut très tôt également un guerrier redoutable terrassant le géant philistin Goliath car l’esprit de Dieu régnait déjà sur lui… Mais la jalousie allait bientôt saisir le roi Saül qui vit en son ami David un rival susceptible de lui faire de l’ombre. En cherchant à le faire périr lors des combats en le plaçant en première ligne, Saül scellera son propre destin en tombant en disgrâce aux yeux du Seigneur. David lui succèdera alors en devenant roi de tout Israël après une longue lutte fratricide entre les partisans du roi Saül et ceux de David.

Un roi fédérateur

David réunit en sa propre personne de nombreuses qualités : de belle prestance, il sait imposer sa personnalité y compris face à ses opposants. Doué dans l’art de la musique, il saura composer sur sa lyre les plus belles louanges qui sont parvenues jusqu’à nous avec les psaumes. Mais avant tout, David est un roi guerrier ainsi qu’il ressort du livre de Samuel dans l’Ancien Testament : « Le roi avec ses hommes marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit : « Tu n’entreras pas ici : des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. » Autrement dit : David n’entrera pas ici. Mais David s’empara de la forteresse de Sion – c’est la Cité de David (…) David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui ». (2 Sm 5,6-10). Écrasant tous les peuples qui s’étaient levés contre Israël, David imposera ainsi une royauté puissante reconnue dans toute la région.

Mais, un roi faillible

Mais David n’était qu’un homme, faillible ainsi qu’il ressort d’un triste épisode qui vint ternir quelque temps sa réputation : le roi tomba amoureux, en effet, de Bethsabée épouse de son général d’origine hittite, Ourias. Or, outre que David n’hésita pas lors de l’absence de ce dernier alors qu’il était au combat à profiter de sa femme, il élabora de plus un sombre stratagème pour l’éliminer définitivement : « Mettez Ourias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui ; qu’il soit frappé et qu’il meure ! » (2 Sm 11,15) Et c’est ce qu’il advint, le général périt sous les coups ennemis, laissant sa femme veuve, dès lors disponible pour le roi…

Désormais, l’épée ne s’écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m’as méprisé

Mais cette infâme victoire devait cependant coûter cher à David puisque celui-ci allait dès lors tomber en disgrâce aux yeux du Seigneur, ainsi que le rappelle la Bible : « Désormais, l’épée ne s’écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m’as méprisé et que tu as pris la femme d’Ourias le Hittite pour qu’elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur : De ta propre maison, je ferai surgir contre toi le malheur. Je t’enlèverai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à l’un de tes proches, qui les prendra sous les yeux du soleil. » (2 Sm 12,10-11) Le fils né des amours interdites de David et Bethsabée mourut dès sa naissance et le roi inconsolable ne cessera dès lors d’implorer le pardon de Dieu.

Un legs culturel incontestable

Malgré cette disgrâce qui ne sera que temporaire, David demeure néanmoins l’un des rois les plus illustres de la Bible, non seulement pour ses actes guerriers et l’unité du royaume qu’il sut imposer au prix de multiples batailles, mais également pour son legs. Ce dernier, multiple, ne cessera, en effet, d’inspirer ses successeurs ; ainsi, Salomon, son fils, qui règnera après sa mort bâtira le Temple pour le Seigneur. Les psaumes que David composa virent enrichir la Bible non seulement pour le judaïsme, mais également pour le christianisme à venir, et les fidèles connaissent tous, encore aujourd’hui, certains de ses psaumes. Enfin, et surtout, c’est de la descendance de David que Jésus naquit, ainsi que le rappelle l’évangile de Matthieu (Mt 1,17) : « Le nombre total des générations est donc : depuis Abraham jusqu’à David, quatorze générations ; depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations ; depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations. »

Statue de David par Michel-Ange, Florence. Jörg Bittner Unna

On ne compte plus les peintures, sculptures, mais aussi musique (le roi David d’Arthur Honegger) ou encore les récits cinématographiques (« David et Bethsabée » d’Henry King) et autres arts s’étant saisis de la figure du roi David. Source d’inspiration pour les plus grands artistes notamment dès la Renaissance (Donatello, Michel-Ange) mais aussi dans nos églises (8e travée ouest de la voûte de la cathédrale d’Albi évoquant le roi biblique), afin de l’associer à la grandeur des souverains pour lesquels ils œuvraient, David à l’image du prophète Moïse offre chaque siècle un modèle oscillant entre fidélité et réinterprétation créatrice.

Découvrez aussi ces prophètes méconnus de l’Ancien Testament :