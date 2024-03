Sous l’eau comme sur le pont de Brooklyn ou dans les rues étroites de Séville… Chaque pays a des manières uniques de commémorer la Passion du Christ.





Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Les évènements religieux importants du christianisme sont célébrés chaque année dans le monde entier. C’est le cas pour le Vendredi saint, où les croyants commémorent la Passion de Jésus. En Argentine, aux États-Unis, en Angleterre… Aleteia a fait un tour d’horizon des célébrations qui ont lieu aujourd’hui dans le monde :

1

PUERTO MADRYN, ARGENTINE



Chemin de croix sous-marin de Puerto Madryn (Argentine). Sitio oficial del Estado argentino

C’est un évènement unique au monde. Depuis 20 ans, dans la ville de Puerto Madryn, un chemin de Croix extraordinaire se déroule sous l’eau. Quand la nuit tombe, et après avoir prié les premières stations dans les différents quartiers de la ville, des plongeurs et des kayakistes professionnels continuent la procession sous l’eau, en se déplaçant sur 500 mètres. Ils transportent une croix illuminée, adaptée à l’immersion, et un prêtre continue le récit de la Passion grâce à un casque de plongée et à un hydrophone. Un chemin de Croix original qui, depuis 2014, a reçu la bénédiction du pape argentin.

2

TLAQUEPAQUE, MEXIQUE



Chemin de crois de Tlaquepaque (Mexique). Facebook I Tradicional y Original Judea en Vivo San Martin de las Flores

Le Vendredi saint, de nombreux habitants et touristes participent avec ferveur à la représentation traditionnelle de la Passion de Jésus, qui a lieu depuis 230 ans. Débutée hier soir, Jeudi saint, avec la Cène et l’agonie dans le jardin, elle se poursuit aujourd’hui avec la condamnation de Jésus, son chemin de croix vers le Calvaire et sa Crucifixion. Interprétée par une centaine d’acteurs, ce grand événement religieux à San Pedro Tlaquepaque rassemble chaque année plus de 100.000 personnes.

3

NEW YORK, ÉTATS-UNIS



Le chemin de croix de Brooklyn à Manhattan, New York (États-Unis) Instagram, @wocbrooklynbridge

Le Vendredi saint, une foule de new yorkais et d’étrangers suivent le Chemin de Croix sur le célèbre pont qui relie Brooklyn à Manhattan sur l’East River. Cette année, l’archevêque de New York, Mgr Dolan, a ouvert la procession à la cathédrale Saint James, puis l’évêque de Brooklyn Mgr Brennan a lu les méditations des stations de la Passion au long de leur trajet sur le pont de Brooklyn, dans le City Hall Park et dans le quartier d’affaires new yorkais, le Financial District.

4

LONDRES, ANGLETERRE



Mise en scène de la Passion du Christ à Trafalgar Square, Londres (Angleterre) Zeynep Demir Aslim, Shutterstock

Sur l’une des places les plus animées de la capitale britannique, Trafalgar Square, dans le quartier de Westminster, une représentation de la Passion de Jésus a lieu chaque année le Vendredi saint. Elle est interprétée par un vaste casting qui comprend une centaine d’acteurs, des chevaux, un âne, des colombes et des costumes authentiques de soldats romains. Sous les yeux de l’immense foule, Jésus est moqué, flagellé, couronné d’épines, et escorté par les soldats pour qu’Il soit crucifié.

5

SÉVILLE, ESPAGNE



Chemin de croix de la confrérie de la Bonne Fin sur la place de San Lorenzo, Séville. CC BY-SA 4.0

La célébration de la Semaine sainte à Séville est la plus célèbre d’Espagne, car cette tradition ancienne remonte au XVIe siècle. Plus de 60 confréries religieuses de Séville se rendent en procession dans les rues étroites de la ville pour commémorer la Passion du Christ. Les confréries, constituées de pénitents vêtus d’une tenue traditionnelle et d’un capirote, un chapeau pointu, portent sur des chars des statues représentant des scènes de la Passion.

6

JÉRUSALEM, ISRAËL



Chemin de Croix de Jérusalem, sur la « Via Dolorosa ». AFP

Le Vendredi saint, les franciscains de Terre sainte, accompagnés du Patriarche latin de Jérusalem, guident les chrétiens locaux et les pèlerins sur la Via Dolorosa qui est, selon la tradition, le chemin que Jésus a parcouru lors de sa Passion. Les fidèles se retrouvent ainsi à l’Église de la Flagellation, dans la vieille ville de Jérusalem, où ils font mémoire de la condamnation de Jésus par Ponce Pilate et poursuivent ensuite sur les différents lieux de la Passion jusqu’au Calvaire, dans la basilique du Saint Sépulcre.

7

ROME, ITALIE



Chemin de Croix de Rome dans le Colisée. Antoine Mekary | ALETEIA | I.MEDIA

Il est de tradition pour le Pape, chaque Vendredi saint, de présider le Chemin de Croix au Colisée. Depuis son institution en 1750, cette tradition a été interrompue et reprise plusieurs fois au cours de l’histoire. Ce vendredi saint, des milliers de personnes sont attendues près de l’antique amphithéâtre romain pour prier le Chemin de Croix. Cette année, cette commémoration du parcours de Jésus vers le Golgotha sera accompagnée de méditations écrites pour la première fois par le pape lui-même.

8

PARIS, FRANCE



Chemin de Croix de Paris, du square Louise-Michel au pied de la basilique Montmartre P Deliss / Godong

Le traditionnel Chemin de Croix de Montmartre est présidé par l’archevêque de Paris, suivi par le recteur et les bénédictines de la basilique du Sacré-Cœur. Du square Louise-Michel au pied de la butte à la basilique de Montmartre, il rassemble chaque année de nombreux fidèles, mais aussi des passants et des touristes curieux. La prière se termine sur le parvis de la Basilique, avec la croix tournée vers la ville de Paris.

[EN IMAGES] Le chemin de croix avec Charles de Foucauld :