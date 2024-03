Ils ont inventé… la glace à l’encens !

L’un des glaciers de Séville a créé cette année une nouvelle glace au goût insolite et original : la glace à l'encens !

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Si vous demandez à un Sévillan quelle est l’odeur caractéristique de la Semaine sainte, il vous répondra sans hésitation « l’encens« . Chaque année, en effet, la semaine précédant Pâques, les rues embaument l’odeur de l’encens, brûlé lors des nombreuses représentations de la Passion et des processions traditionnelles. C’est pourquoi l’un des glaciers de Séville, la Heladerías Bolas, a jugé bon de proposer un nouveau parfum, parfaitement adapté pour cette période et représentant la Semaine sainte : la glace à l’encens. Proposée du 6 mars à Pâques, cette glace a déjà séduit d’innombrables clients. La première chose que l’on remarque en la goûtant est l’arôme de vanille, de cannelle et de fleur d’oranger, puis dans un deuxième temps, c’est la saveur de l’encens qui prend le dessus.

L’encens un véritable ingrédient gastronomique

Ce glacier tente chaque année d’innover et de proposer de nouvelles saveurs aux Sévillans et aux touristes. C’est ainsi qu’en souvenir de la rue Cordoba (calle Córdoba) et de son intense odeur d’encens, si caractéristique, ils ont eu l’idée de ce parfum original. En effet, dans cette rue, un stand de l’entreprise familiale Inciensos Fiances, vend toutes sortes d’encens et de magnifiques encensoirs en céramique depuis plusieurs années.

En discutant avec eux, les glaciers de la Heladerías Bolas ont découvert que de nombreuses personnes utilisaient l’encens comme ingrédient dans leur gastronomie. Ils ont donc créé cette nouvelle glace, qu’ils ont décidé de baptiser « Calle Córdoba ». Au début, il était difficile de garantir que l’encens ne devienne pas trop amer mais ils ont su trouver l’équilibre parfait entre les différentes saveurs. Une vraie révélation, que la Heladerías Bolas sera enthousiaste de proposer à nouveau l’année prochaine !