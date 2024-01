[RECETTE] « Las Tortitas de Santa Clara », ces biscuits inventés par une religieuse mexicaine

Ingrédients : 3 tasses de farine, 115 g de beurre doux, 3 œufs, 1 tasse de graines de citrouille.



1- Préparez la pâte à biscuit en mélangeant la farine de blé, le beurre et les jaunes d’œuf. Formez avec la pâte des petits biscuits ronds et enfournez-les 15 minutes au four à 180°.



2- Préparez ensuite la confiture de graines de citrouille. La veille, pensez à faire tremper les graines de citrouille toute la nuit pour faciliter le décollement de leur peau. Les laver, les moudre, et les mélanger à un nougat à base de sucre. Le mélange est ensuite battu et refroidi jusqu’à obtenir une consistance épaisse.



3- Une fois que les biscuits sont cuits et ont refroidi, ajoutez la confiture de citrouille dessus.