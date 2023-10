Depuis plus de 160 ans, les Espagnols de la province d’Avila honorent sainte Thérèse avec des friandises à base de jaune d’œuf appelées "yemas de santa Teresa". Une recette à découvrir en ce jour où l’Église fête la grande sainte d’Avila.

Réformatrice du Carmel, maîtresse d’oraison, docteur de l’Église… Il existe de nombreuses raisons d’honorer sainte Thérèse d’Avila. Il y a plus d’un siècle, ses compatriotes ont choisi la manière la plus humble qui soit pour marquer leur dévotion envers leur immense sainte : la confection de friandises à base du jaune d’œuf qui était en surplus après avoir clarifié le vin avec le blanc. Le mot « yemas » désigne le jaune d’œuf (« yema de huevo »). Une pâtisserie qui est l’une des plus renommées de la région Castilla y Léon aujourd’hui.

Il est difficile de connaître exactement l’origine de la recette des « yemas de santa Teresa ». Mais quels qu’en soient les auteurs, il est certain que cette sucrerie, baptisée de la sorte et confectionnée dans la ville d’Avila à partir du XIXe siècle, rendait hommage à « la grande Thérèse » et continue à le faire aujourd’hui.

La tradition raconte que les monastères furent les premiers à profiter du surplus de jaune d’œuf – le blanc étant utilisé pour le collage du vin – pour confectionner des pâtisseries. Le Carmel d’Avila serait ainsi à l’origine de la recette. On retrouve aussi d’autres « yemas » au monastère de San Leandro à Séville, par exemple. Mais une confiserie d’Avila, La Dulce Avilesa, se targue également d’avoir créé les premiers et authentiques « yemas de santa Teresa ». Son fondateur, Don Isabelo Sánchez, a débuté la commercialisation des « yemas » en 1860 et a déposé la marque. Aujourd’hui, la pâtisserie, toujours en activité, s’appelle La Flor de Castille.

Les « yemas » ne sont composés que de jaune d’œuf et de sucre, battus dans des récipients en cuivre. Les boules sont encore faites à la main et déposées dans des petits moules à tartelette en papier. Voici une recette de Gorka Barredo, chef cuisinier et auteur très suivi du blog culinaire « Cocina casera y facil » (La cuisine faite maison et facile).

Recette des « yemas de santa Teresa »

