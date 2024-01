Les recettes courtes et efficaces des grands saints… pour devenir saint

La sainteté est le but de tous les chrétiens, car c’est à cela que l’on doit aspirer pour pouvoir entrer au Ciel. Mère Teresa de Calcutta, saint Jean Bosco, sainte Thérèse de Lisieux… Plusieurs saints ont partagé leur réflexion sur la sainteté... sans savoir qu'ils l'avaient atteinte!

Le chrétien a un objectif dans la vie. Celui-ci n’a rien à voir avec la réussite économique ou la réussite sociale, mais avec la réussite spirituelle. Pour y parvenir, il doit apprendre à renoncer à certaines situations, à certaines tentations, voire à certaines personnes. Cet objectif est la sainteté, et pour elle, des millions de chrétiens de tous âges et de tous les temps ont consacré leur propre vie. Les saints ne sont-ils pas les mieux placés pour nous parler du chemin à suivre pour atteindre la sainteté ?

Le Catéchisme de l’Église catholique affirme que : « L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur rang et leur état. Tous sont appelés à la sainteté : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48) ». [CEC 2013] Et il ajoute : « Les fidèles doivent appliquer les forces qu’ils ont reçues selon la mesure du don du Christ, [pour] la gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi la sainteté du peuple de Dieu s’épanouit en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat l’histoire de l’Église par la vie de tant de saints ».

Tous les hommes et les femmes qui ont été canonisés ont suivi un chemin qui leur était propre, mais ils ont convenu que la seule ligne directrice sûre était d’être comme Jésus.

Découvrez ce qu’ont dit dix grands saints à propos de la sainteté :