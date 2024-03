Pourquoi ne pas marquer comme il se doit la fête de la résurrection du Christ en offrant un petit cadeau à son enfant ?

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Le chocolat, c’est certes divin, mais cela ne dure pas ! Sauf chez les enfants tendance écureuil, mais dans ce cas, ils n’en profitent pas ! Et puis force est de constater que l’on croule parfois sous les friandises, notamment lorsque grand-mère ou Tante Huguette s’y mettent. Certaines familles ont donc pour habitude d’offrir des petits cadeaux à Pâques. Ce qui n’empêche pas de se prêter à la traditionnelle chasse aux œufs ! Une manière de rendre encore plus festif le jour de Pâques et de marquer, par quelques symboles, la joie liée à la Résurrection. Un saut à la librairie du coin ou dans votre supermarché préféré, et vous ferez des heureux.

1

Pour les passionnés de lecture



ALETEIA I MR

Un achat facile qui offre aux jeunes lecteurs l’occasion de s’évader, de s’instruire ou de s’élever. Offrir un bon livre est une valeur sûre. Reste à savoir lequel choisir… Valérie d’Aubigny, passionnée de littérature jeunesse et responsable du comité de lecture du site 123loisirs.com, publie une fois par mois sur Aleteia ses coups de cœur : sa sélection vous donnera déjà quelques idées. Les éditions Mame proposent des livres et des albums de grande qualité que l’on peut offrir les yeux fermés, allant du profane, comme la collection des Belles Histoires de grand-mère, aux histoires de saints en passant par les B.D. Bon à savoir pour les petites filles fans d’Élisabeth princesse à Versailles (Albin Michel Jeunesse), le tome 28, Le trésor de Colin, sort le 3 avril 2024… Un « bon pour » fera parfaitement l’affaire !

2

Pour les amateurs d’activités manuelles



Shutterstock

Pour Pâques, il est une activité manuelle toute trouvée, et pas très difficile à organiser : la décoration d’œufs de Pâques, ce symbole de renaissance propre à la fête pascale. Offrez une boîte d’œufs et quelques tubes de peinture, et proposez un atelier « déco ». Vous aurez sans nul doute un immense succès. Aleteia vous donne la marche à suivre pour décorer vos œufs avec les moyens du bord, et plein d’idées pour les pimper !

3

Pour les petits mystiques



Isabel Pavia | Getty Images

Pâques, c’est la fête de la lumière. Le Christ a vaincu la mort, c’est la victoire de la vie sur les ténèbres. Offrir une petite bougie à Pâques est donc très symbolique. Une petite bougie que l’enfant pourra placer dans le coin prière, et qui l’invitera à prendre un petit temps pour Dieu chaque jour. Il est également facile de trouver une jolie carte, et d’y inscrire une prière qui reflète la joie de Pâques. Cette prière, extraite du Livre de prière de la famille (Mame), est particulièrement adaptée aux jeunes enfants. Pour les plus grands, cette courte prière pour le matin de Pâques sera très bien.

Jésus, tu es de retour, ressuscité, au milieu de nous. Dans l’église, les bougies brillent, signe de ta lumière au cœur du monde. L’Alléluia résonne pour dire notre immense joie de te savoir vivant. Merci pour tous les nouveaux baptisés qui ont rejoint la grande famille des chrétiens. Que ton Eglise soit belle, accueillante et toujours joyeuse de témoigner de son espérance ! A Emmaüs, tu apparais à tes disciples et ils ne te reconnaissent pas. Comme eux, nous sommes parfois lents à reconnaître ta présence dans nos occupations quotidiennes. Aide-nous à sentir ton amour pour nous ! Tu dis aux disciples qui s’étaient enfermés par peur des persécutions : « La paix soit avec vous ! » Donne-nous ta paix quand nous sommes inquiets de l’avenir. Que ton Esprit saint nous aide à faire le premier pas vers les autres. Amen.

4

Pour les petits curieux



ALETEIA I MR

Pris par le temps ? En deux temps trois mouvements vous pouvez aussi abonner votre enfant à la revue Théophile, éditée par Magnificat et destinée aux enfants de 7 à 12 ans. D’inspiration chrétienne, le magazine Théophile invite ses jeunes lecteurs à s’émerveiller du monde qui les entoure et à découvrir des thèmes aussi originaux que passionnants tels que la forêt, le pain, les premiers chrétiens… Du beau, de l’instructif, du ludique, qui ravira tous les deux mois des enfants curieux et prêts à s’émerveiller. Le prochain numéro abordera le thème de l’imprimerie.