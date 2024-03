De majestueuses couronnes de Pâques DIY pour fêter la Résurrection

Moins répandue, et moins symbolique que la couronne de l’Avent, la couronne de Pâques permet néanmoins de manifester la résurrection du Christ, grâce à ses couleurs vives et un élément typique du temps pascal : l’œuf.

Le carême touche à sa fin.

Les œufs et les fleurs printanières offrent une multitude de possibilités pour confectionner une belle couronne de Pâques. Si la couronne de Pâques est loin de symboliser tout le cheminement spirituel propre à la couronne de l’Avent, elle peut néanmoins manifester, par le choix des couleurs et des éléments qui la composent, la joie liée à la résurrection du Christ. Voici notre sélection des plus belles couronnes de Pâques à faire soi-même repérées sur Pinterest.

En œufs…

on assume ou pas ?



L’œuf, parce qu’il symbolise la vie, est un ingrédient incontournable de la tradition pascale. Il rappelle ainsi la victoire de la lumière sur les ténèbres. Les œufs sont symboles de vie et de renouveau depuis des millénaires dans les traditions païennes, mais l’interdiction faite par l’Église, jusqu’au XVIIe, de consommer des œufs pendant le carême, a permis d’associer la fête de Pâques à la consommation des œufs qui s’étaient accumulés durant 40 jours. D’où la tradition des œufs de Pâques… en chocolat ou en déco !

Pour conserver la couronne plusieurs années, et obtenir ce rendu « arc-en-ciel », les œufs sont ici recouverts de papier crépon. Des branchages, également en papier crépon, sont ajoutés pour donner un air naturel à la couronne. Une création du site « The house that Lars built » qui donne ici toutes les instructions, étape par étape.

L’or…

symbole de la gloire du Christ



Le jaune n’est pas une couleur liturgique. En revanche, la couleur or, à laquelle le jaune peut être associé, représente la lumière et la royauté du Christ. L’or, avec le blanc, peut être utilisé pour les jours solennels et festifs, particulièrement Pâques et Noël, les sommets liturgiques de l’année. Le printemps fait germer une multitude de fleurs jaunes, comme le mimosa par exemple, qui habillera merveilleusement une couronne de Pâques. Le forsythia ou les jonquilles ne sont pas en reste.

Sobres

pour intérieurs minimalistes



Le cerceau se prête également très bien à la confection d’une couronne de Pâques. Agrémenté ici de feuillages et d’œufs artificiels, il offre une décoration sobre et élégante. Si vous aimez la sobriété, vous pouvez aussi opter pour la couronne en suspension. Quelques branchages nus et des coquilles d’oeufs suspendues à des hauteurs différentes feront tomber comme une pluie d’œufs dans la maison.