Bientôt une nouvelle basilique à Boulogne-Billancourt !

Les évêques de France ont donné leur accord le 22 mars à l’évêque de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé, pour qu’il engage les démarches auprès du Dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements afin de conférer le titre de basilique mineure à l’église Notre-Dame-de-Boulogne, à Boulogne-Billancourt.

Une nouvelle qui devrait réjouir les Boulonnais ! Réunis en Assemblée plénière, les évêques de France ont donné leur accord ce vendredi 22 mars à l’évêque de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé, pour qu’il engage les démarches auprès du Dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements en vue de conférer le titre de basilique mineure à l’église Notre-Dame-de-Boulogne, située à Boulogne-Billancourt.

Les basiliques dites « majeures » sont toutes romaines (Saint-Pierre de Rome, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-murs). Les quelques 1.700 autres dans le monde sont dites « mineures ». La France en compte un peu plus de 170. L’histoire des basiliques remontent au IVe siècle. Certains sanctuaires chrétiens sont alors dénommés ainsi car ils sont bâtis sur le même plan que les basiliques romaines qui servaient à la fois de tribunal, de bourse de commerce et de lieu de promenade. Puis, au Moyen Âge, ce sont les papes qui donnent à certaines églises ce titre honorifique pour signifier un lien particulier avec l’Église romaine et le Pape.

Une ville qui doit son existence à un pèlerinage

Selon le droit canonique, la dignité de basilique doit être exclusivement réservée à des « églises remarquables par leur antiquité, leur célébrité, leur grandeur ou leur beauté ». Et l’histoire de Notre-Dame de Boulogne ne manque pas d’intérêt ! Beaucoup de Boulonnais l’ignorent et pourtant. Leur ville, qui a fêté en 2019 ses 700 ans d’existence, a pris naissance autour d’un grand pèlerinage marial presque aussi important que celui de Compostelle. Un pèlerinage qui, avant de s’installer autour de Paris, prit naissance dans la ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

