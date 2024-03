À l’occasion de la fête de saint Joseph, le 19 mars, découvrez ces quelques aspects de sa vie qui sauront inspirer votre mariage.





Pendant ce mois de mars, traditionnellement dédié à saint Joseph, découvrez certaines de ses vertus d’époux : il saura inspirer beaucoup d’hommes dans leur mariage aujourd’hui ! Bien sûr, il n’est pas possible de connaître tous les aspects de la vie conjugale de Joseph et de Marie, mais certains aspects de sa vie montrent que c’est un mari à imiter et à admirer.

1

La patience incarnée



Luis Fraga I Shutterstock

Saint Joseph avait la patience d’un saint – littéralement ! Imaginez vivre avec une personne aussi pure et vertueuse que Marie. Il a dû faire preuve d’une patience incroyable pour suivre le plan de Dieu et pour soutenir sa femme tout au long de leurs épreuves et tribulations.

2

Un bricoleur hors pair



Pascal Deloche / Godong

Non seulement saint Joseph avait les compétences nécessaires pour construire une maison digne du Roi des rois, mais il a probablement aussi fabriqué des meubles ingénieux. Marie avait probablement la table à manger la plus solide et élégante de Nazareth !

3

Un sens inné de l’orientation



La fuite en Égypte, Philippe de Champaigne (1602-1674), 1656. PHOTO JOSSE / LEEMAGE VIA AFP

Qu’il s’agisse du voyage à Bethléem pour le recensement ou de la fuite en Égypte pour échapper à la colère d’Hérode, la sainte Famille était entre de bonnes mains. Joseph avait probablement aussi un bon sens de l’orientation : pas besoin de GPS lorsqu’il était au volant… de son âne !

4

Maître de la discrétion



Fresque de Fra Angelico : L’Annonciation © Collection Dagli Orti/Aurimages

Saint Joseph était l’incarnation de la discrétion. Malgré les circonstances miraculeuses de la conception de Jésus, il a gardé le secret de Marie, faisant preuve d’un incroyable respect pour elle et sa vocation divine.

5

Pourvoyeur et protecteur



Renata Sedmakova | Shutterstock

En tant que chef de la sainte Famille, saint Joseph pourvoyait avec diligence aux besoins physiques et émotionnels de Marie. Il a travaillé sans relâche pour assurer leur sécurité, leur subsistance et leur confort, incarnant les vertus de la responsabilité et de l’altruisme.

6

Un modèle d’humilité et d’obéissance



Fresque de GIOTTO :Le mariage de saint Joseph et sainte Marie à la Chapelle Scrovegni, Padoue © Collection Dagli Orti/Aurimages

Saint Joseph a humblement accepté la volonté de Dieu et a suivi docilement ses directives, même lorsque cela impliquait de faire face à des défis et à des incertitudes. Son humilité lui a permis de soutenir Marie dans sa vocation unique sans chercher la reconnaissance ou la gloire pour lui-même.

7

Enseignant et modèle



Image créée à l’aide de l’intelligence artificielle. © Aleteia FR I Canva AI

Saint Joseph a été un maître aimant et un modèle pour Marie, la guidant dans la foi et la vertu par son propre exemple. Sa dévotion inébranlable envers Dieu et son engagement envers la justice ont sans aucun doute influencé la croissance spirituelle et le développement du caractère de Marie.

8

Gardien fidèle



La Sainte Famille au palmier, Raphaël (1506), National Galleries of Scotland. Domaine public

Saint Joseph a fidèlement protégé et pris soin de Marie, reconnaissant sa pureté et son rôle divin de Mère de Dieu. Son engagement inébranlable pour sa sécurité et son bien-être reflète le grand respect qu’il lui portait.

