Prière à saint Joseph pour trouver du travail

Réorganisations d’entreprise, changements de caps professionnels, chômage… Autant de situations qui poussent à un moment donné à rechercher un nouveau travail. Qui mieux que saint Joseph, patron des travailleurs, pour nous guider sur ce chemin, qui semble parfois insurmontable ? Régulièrement invoqué pour trouver du travail, l’humble charpentier de Nazareth est l’intercesseur de tous ceux qui connaissent des difficultés professionnelles ou qui sont confrontés à l’épreuve du chômage. Voici une prière du père Pierre Amar, tirée du livre Prières dans les difficultés (Artège) pour demander à saint Joseph de l’aide dans sa recherche :

Saint Joseph, artisan de Nazareth,

vous avez connu l’incertitude du logement à Bethléem,

l’angoisse de la fuite en Égypte

et le désarroi du recouvrement de Jésus au temple.

Je vous confie mon avenir incertain

et cette période du chômage.

Soyez mon intercesseur auprès du Seigneur :

Que je ne manque pas de ce qui est nécessaire et convenable

Afin de continuer à vivre honnêtement, travailler généreusement

Et aimer sans limite.

Amen.