L'association Saint Martin des Douëts, qui accompagne au quotidien enfants et adolescents porteurs de handicap, a rejoint le 1er mars 2024 la Fondation Saint Jean de Dieu par fusion-absorption.

L’association Saint Martin des Douëts a rejoint le 1er mars 2024 la Fondation Saint Jean de Dieu par fusion-absorption. Créée en 1984 par des Sœurs de la charité dominicaines de la Présentation, dont la fondatrice n’est autre que la bienheureuse Marie Poussepin, cette association accompagne 131 enfants et adolescents en situation de handicap grâce à trois établissements spécialisés et 62 salariés et se donne pour objectif l’éducation et la formation des jeunes dont elle a la charge. Elle gère notamment un institut médico-professionnel situé à Tours, qui encadre des jeunes âgés de 12 à 20 ans atteints d’une déficience intellectuelle légère ou des troubles du comportement; mais aussi un centre de formation pour apprentis qui propose une formation qualifiante pour les jeunes.

« Depuis des années, nous réfléchissions à la meilleure solution pour pérenniser notre Institution. C’est dans cet esprit qu’aujourd’hui les membres de notre conseil d’administration ont décidé de se rapprocher de la Fondation Saint Jean de Dieu », s’est ainsi réjoui Gérard Adriaenssens, le président de l’association. Par cette fusion, l’ensemble des structures appartenant à l’association forment le Centre Saint-Martin des Douëts de la Fondation Saint Jean de Dieu. « Cette nouvelle page qui s’ouvre, à nous d’en écrire l’histoire. Ensemble, nous allons pouvoir collaborer plus étroitement sur le chemin d’une hospitalité innovante et inclusive », s’est réjoui le président de la Fondation Saint Jean de Dieu, Philippe Gérard.

Un champion de l’hospitalité

L’ordre Hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu est né en Espagne au XVIe siècle, sous l’impulsion de saint Jean de Dieu, saint patron des hôpitaux, des malades et du personnel soignant, après un passage par l’infâme hôpital Royal de Grenade qui lui fait prendre conscience des mauvais traitements infligés aux malades. Cet ordre multiséculaire est porté par les frères de Saint-Jean-de Dieu, 60.000 laïcs et 30.000 bénévoles. Il rayonne sur cinq continents et gère par le biais de sa Fondation plusieurs centres hospitaliers, cliniques, Ehpad ou encore des centres d’accueil pour personnes sans domicile fixe. Chaque année, la Fondation soigne et accompagne plus de 20.000 personnes !