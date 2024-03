Les plus belles citations de saint Thomas d’Aquin

Grand philosophe, brillant théologien, docteur de l'Église... Grâce à ses nombreux écrits, saint Thomas d'Aquin nous éclaire encore aujourd'hui sur notre rapport à Dieu, à la foi ou encire au bien et au mal.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Saint Thomas d’Aquin mérite à plus d’un titre le qualificatif de docteur « angélique ». Ce frère prêcheur italien, proclamé docteur de l’Église en 1567 par le pape Pie V, était réputé pour sa pureté, – Léon XIII souligne son « intégrité parfaite de mœurs » -, et son intelligence lumineuse. Dans son motu proprio Doctoris Angelici, le pape Pie X évoque « la qualité presque angélique de son intellect ». Florilège de citations, extraites de la Somme de théologie, de la Somme contre les Gentils et des Sermons catéchétiques sur le Symbole des Apôtres, qui reflètent merveilleusement la clarté de son âme :