Du 18 juillet 2023 au 28 janvier 2025, l'Église célèbre trois jubilés de saint Thomas d’Aquin : les anniversaires de sa naissance, de sa mort et de sa canonisation. À cette occasion, le Vatican accorde une indulgence plénière à toute personne qui participe à ces deux années de célébrations.

Maître de la philosophie scolastique et de la théologie catholique, saint Thomas d’Aquin fait partie des grandes figures qu’a la joie de compter l’Église catholique. Une figure qu’elle a décidé d’honorer tout particulièrement en ce triple jubilé – 700 ans de sa canonisation (1323), 750 ans de sa mort (1274) et 800 ans de sa naissance (1225) – en l’associant à une indulgence plénière. L’indulgence jubilaire sera plénière « pour celui qui participera dévotement aux processions, à tout acte collectif ou individuel de dévotion et de vénération des reliques du saint aux Jacobins entre le 28 janvier 2023 et le 28 janvier 2024, ou en tout autre lieu d’exposition et d’ostention dans cette même période », précise le Vatican.

Comment obtenir l’indulgence ?

L’indulgence peut être obtenue en faisant un pèlerinage dans un lieu saint lié à l’Ordre dominicain pour participer aux célébrations d’un des trois jubilés ou au moins consacrer un temps approprié à un pieux recueillement, se terminant par la prière du Notre Père, la récitation du Credo, et en invoquant l’intercession de la Vierge Marie et de saint Thomas d’Aquin. Toute église, sanctuaire ou chapelle actuellement confiée à l’Ordre dominicain peut répondre aux exigences de ce pèlerinage.

Selon un décret du pénitencier apostolique du Vatican, l’indulgence plénière est accessible aux « fidèles vraiment pénitents et charitables » dans les conditions habituelles. L’indulgence est concédée par l’Église à trois conditions : recevoir le sacrement de pénitence, recevoir la communion eucharistique et prier aux intentions portées par le Pape.

Pour les personnes empêchées

Les personnes âgées, les malades et ceux qui ne peuvent quitter leur domicile pour un motif grave peuvent également obtenir l’indulgence plénière « si, méprisant tous leurs péchés et avec l’intention de remplir au plus tôt les trois conditions habituelles, ils s’associent spirituellement à la Célébrations du jubilé devant une image de saint Thomas d’Aquin, offrant au Dieu miséricordieux leurs prières ainsi que les peines et les maux de leur vie », indique le décret.

Pour mémoire, il y a trois dates clés pour les jubilés de saint Thomas d’Aquin : le 18 juillet 2023, qui marque le 700e anniversaire de sa canonisation par le pape Jean XXII, le 7 mars 2024, qui marque la commémoration du 750e anniversaire de la mort du Docteur de l’Église. Enfin, l’année du double jubilé de l’Ordre dominicain culminera lors de la fête de saint Thomas d’Aquin le 28 janvier 2025, marquant également le 800e anniversaire de sa naissance. L’indulgence peut être obtenue jusqu’à cette dernière date.

