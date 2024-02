Le public américain a pu découvrir dès le 2 février dans les salles de cinéma les trois premiers épisodes de la saison 4 de "The Chosen". La série qui retrace la vie du Christ a enregistré dès son premier week-end 6 millions de dollars au box-office américain.

Surprise générale pour le retour tant attendu de la série « The Chosen » qui relate la vie du Christ. Réalisée par Dallas Jenkins et saluée par la critique, elle s’est imposée comme le deuxième plus gros succès au box-office américain depuis le week-end du 2 au 4 février. Si les séries ne sont généralement pas entièrement diffusées au cinéma, le phénomène « The Chosen » a pris le pari d’aller à contre-courant en proposant les trois premiers épisodes dans pas moins de 2.300 salles. Pari réussi puisque la quatrième saison enregistre la brillante recette de 6 millions de dollars. Les cinq épisodes suivants de « The Chosen » seront diffusés au cinéma chaque week-end jusqu’au 10 mars.

La comédie d’espionnage « Argylle » sortie le même weekend que « The Chosen » s’est sans surprise imposée en tête du classement. Réalisé par Matthew Vaugh (« Kingsman »), le film enregistre seulement 18 millions de dollars de recettes. Le top 5 du Box-office est complété par le film d’action « The Beekeeper » avec l’acteur Jason Statham, « Wonka » emmené par le franco-américain Thimothé Chalamet et enfin le dessin animé « Migration ». Ces films sont cependant à l’affiche depuis plusieurs semaines.