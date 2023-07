« Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix », exhorte saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens (chapitre 13, verset 12). Une phrase que « Thomas » de la série à succès « The Chosen » semble avoir pris au mot, et surtout avec beaucoup d’humour. L’acteur Joey Vahedi, alias Thomas à l’écran, a récemment décidé de jouer un tour à ses amis et collègues sur le plateau de la saison 4 actuellement en tournage et dont le premier épisode sortira vraisemblablement dans le courant de l’année 2024 aux États-Unis.

S’approchant des autres disciples, Thomas leur demande si son vêtement ne dégage pas une odeur étrange, poussant ainsi ces derniers à s’en approcher. Alors qu’ils baissent la tête pour sentir le costume, Thomas en profite pour y déposer un baiser affectueux, provoquant des réactions aussi bien stupéfaites qu’hilares et le sourire malicieux du farceur.

Il les embrasse tous… Mais non, pas tous !

Mais le plus étonnant, c’est que tous se font prendre au jeu… Sauf Judas, qui refuse dans un premier temps de sentir le vêtement et n’est donc pas embrassé. Si bien que lorsqu’il comprend la blague de son ami, l’apôtre-traître implore un « baiser de la paix » à son tour. En prime, l’internaute a le droit un petit bonus : cette fois-ci, c’est au tour de Matthieu de faire la blague à… Marie-Madeleine. Un clin d’œil à une potentielle romance entre les deux personnages de la série, qui avait annoncé prendre quelques libertés par rapport au récit exact des Évangiles.

Entièrement gratuite et financée uniquement via des dons, la série The Chosen connaît un succès retentissant et atteint des records éloquents. On découvre la vie quotidienne des apôtres, introduits au fur et à mesure des épisodes vies, et celle du Christ à travers le regard, humain et authentique, des personnes qu’il a rencontrées. Tout en demeurant le plus possible fidèle aux écritures, la série s’éloigne d’un récit linéaire et chronologique des Évangiles, permettant de rendre plus vivante l’histoire de Jésus.