Si la saison 4 de la série à succès The Chosen se fait toujours attendre en France, une chose est sûre, elle promet d’être bouleversante. Alors qu’elle débarque sur grand écran aux États-Unis le 1er février, Jonathan Roumie, qui incarne le Christ à l’écran, a confié le 23 janvier au journal américain Christian Post que cette saison est « de loin la saison la plus intense, la plus mature et la plus stimulante ». « Pas seulement pour moi, mais pour tous les acteurs et l’équipe », a-t-il poursuivi. « Je pense que ce que nous avons créé va être plutôt beau. »

Cette quatrième saison revient plus en profondeur sur la vie publique du Christ et l’ensemble des événements précurseurs de sa mort, avec ses miracles (la bande annonce donne un aperçu de la résurrection de Lazare) mais aussi les persécutions rencontrées par les disciples du Christ sous domination romaine, comme l’exécution de saint Jean-Baptiste. Elle s’annonce donc plus sombre et plus douloureuse que les précédentes. Pour Jonathan Roumie, « cela renvoie à notre besoin en tant qu’humains de nous abandonner et de faire confiance à Dieu ». « C’est ce que Jésus demande à ses disciples et ce qu’il demande aux croyants aujourd’hui : “Vous devez me faire confiance, peu importe à quel point cela va devenir difficile. Sachez que j’ai tout sous contrôle, que je suis la Voie de la Vérité et de la Vie.” C’est une chose difficile à mettre en pratique, à intégrer dans notre vie quotidienne. C’est un défi pour nous aujourd’hui, tout autant qu’il y a 2.000 ans. »

Un succès mondial

Aux États-Unis, les trois premiers épisodes de la série seront disponibles en salles de cinéma dès le 1er février 2024, suivis de tous les épisodes jusqu’au 29 février. Elle passera donc intégralement sur le grand écran avant d’arriver sur la plateforme Angel Studios – qui totalise aujourd’hui près de 570 millions de vues – une première puisque jusqu’ici, seuls les premiers épisodes étaient diffusés au cinéma. Et il n’y a pas qu’aux États-Unis que The Chosen ravit les cœurs. La série missionnaire rencontre un franc succès dans le monde entier. Elle est réalisée grâce au financement participatif – dix millions de dollars par saison – et toujours diffusée gratuitement en dehors des canaux de distribution traditionnels. Sept saisons au total sont attendues, retraçant ainsi la totalité de la vie de Jésus avec l’idée de donner une vision réaliste de ce qu’ont pu être les scènes de l’Évangile.