Les producteurs de la série à succès The Chosen ont annoncé le doublage de la série en 50 langues, en s'associant à Lionsgate pour sa distribution. Elle dépasse ainsi la série jusqu'ici la plus doublée au monde, la très populaire Baywatch, Alerte à Malibu en français.

Décidément, le succès de la série The Chosen ne semble pas connaître de failles. La très populaire série qui met en scène la vie du Christ entouré de ses disciples et apôtres se prépare en effet à dépasser le nombre de doublages de l’émission télévisée américaine « Baywatch : alerte à Malibu », la plus doublée jusqu’ici.

Le doublage est le processus consistant à enregistrer une émission dans une langue à partir de voix off afin qu’elle puisse être visionnée dans d’autres langues sans sous-titres. Le processus peut être coûteux et ardu, et nécessite le casting et l’enregistrement de distributions distinctes pour chaque langue. Depuis des décennies, « Baywatch » détient le record du plus grand nombre de doublages, avec 34 langues diffusées dans 142 des 195 pays du monde.

Objectif : 600 langues !

Or, cette année, The Chosen devrait exploser le record actuel avec de nouveaux doublages portant son nombre total de langues disponibles à 50. Les showrunners de The Chosen ne comptent pas s’arrêter là : dans une interview au Christian Headlines, Brad Pelo, producteur exécutif et président de The Chosen, a déclaré que leur objectif était de doubler l’émission dans… 600 langues, et ce grâce à la Come and See Foundation, une organisation à but non lucratif destinée à accroître la portée et l’impact de The Chosen ainsi qu’à un nouveau partenariat avec Lionsgate pour la distribution.

Le tournage de la saison 4, très attendue, a commencé en mars 2023. Si aucune date n’a encore été annoncée concernant la diffusion du premier épisode de cette nouvelle saison aux États-Unis, celui-ci sortira vraisemblablement dans le courant de l’année 2024. Sept saisons au total sont attendues, retraçant ainsi la totalité de la vie de Jésus – incarné par Jonathan Roumie – avec l’idée de donner une vision réaliste de ce qu’ont pu être les scènes de l’Évangile.