Jonathan Roumie, l'acteur qui incarne Jésus dans la série The Chosen, dont la saison 3 arrive sur C8, revient pour Aleteia sur l'incarnation de ce rôle si particulier. Interview.

Il incarne pour des millions de téléspectateurs le visage du Christ. Jonathan Roumie, l’acteur américain qui interprète Jésus dans la série qui lui est dédiée, The Chosen, revient face à la caméra d’Aleteia sur les grands moments de la série qui porte à l’écran l’Évangile. Vendredi 22 décembre à partir de 23h25, les épisodes 1 et 2 de la saison 3 de The Chosen seront diffusés une première fois en soirée sur la chaîne de télévision C8. Les huit épisodes de la saison seront ensuite diffusés sur la même chaîne chaque matin à partir de 9h15 à raison de deux épisodes par jour du mardi 26 au vendredi 29 décembre.