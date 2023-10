The Chosen, saison 4, un teaser tant attendu !

Le 16 octobre, un premier teaser de la quatrième saison de la série à succès The Chosen a été diffusé sur les réseaux sociaux. Il montre quelques épisodes sombres à venir dans la vie de Jésus et de ses disciples et annonce une diffusion… uniquement au cinéma à partir de février 2024.

Alors que les Français ont pu découvrir les premiers épisodes de la saison 3 au cinéma début octobre, la série The Chosen ne laisse pas de répit pour les plus fanas de cet ovni cinématographique. Après un évènement à Dallas au Texas, “The Chosen Insiders Conference”, qui a rassemblé de nombreux fans pour rencontrer leurs acteurs préférés et découvrir des exclusivités sur la série, celle-ci a diffusé sur ses réseaux sociaux, le 16 octobre dernier, le premier teaser de la saison 4. Il livre plusieurs informations. Tout d’abord, la saison 4 sortira dès février 2024. Mais plus encore, la diffusion des épisodes de la série se fera intégralement… au cinéma et non plus uniquement sur sa propre plateforme ! Jordan Ross, qui joue Jacques le mineur, a publié sur son compte X les dates de diffusion sur grand écran de tous les épisodes : « Season 4. Au cinéma, le 1er février (episodes 1-3), 15 février (episodes 4-6) et 29 février (episodes 7 & 8). »